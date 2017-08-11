Цитата: Сакен:

берут кредиты под воздух, с кредитами не расчитываются, потом государство из своего кармана покрывает убытки, давно пора отобрать элеваторы от холдингов и передать в руки государства.

-сами породили круговую поруку, теперь расхлебываются.... даже при монопольном СССР продажа горючего, экспорт и хранение зерна, и производство зерна находилось в разных министерствах