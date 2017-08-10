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|Отправлено: 11.08.17 - 01:33
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|*Альтернатива*- российское общество по освобождению людей из рабства,,был случай уже в Аман-Карагае на территории мясокомбината,,в Казахстане тоже должно быть такое общество,,рабы есть ,только искать надо их ,где поголовье скота более 10 голов КРС ,где различные вагончики в труднодоступных местах,,считается ,что подневольные отрабатывают долги и при этом умудряются за потерянный скот или падеж быть в кабале не один год,,к примеру попробуйте подойти незаметно к какой нибудь неприметной ферме ,не сможете это уж точно,с 5 км за вами будут наблюдать в бинокли ,а подойдете поближе и увидите не привязанных огромных собак,,некоторые и не пытаются бежать ,некуда и никто их не ждет и не ищет,и ничего за душой у них нет,,брошенные , беззащитные ,ненужные никому ,,,ну освободите и что дальше ,куда ему идти,кто его обогреет и накормит,,возраст от 20 до 35 лет ,,
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