Цитата: Доктор СИЗО:

10 лет назад привезли из района такого истязателя....пятерых замучил....собаками травил....судили человека....дали ему 5 лет- условный срок.... вышли все из суда.... один замученный уехал на прокурорские деньги к себе на родину.... второй решил по городу походить....что нибудь путное себе найти....а трое, встали на колени перед фермером.... грех попутал, мол....наговорили на тебя....дядька добрый оказался....сказал по простому....поехали домой...садитесь ко мне в машину....по пути пообедаем.....)))))

по моему я то же был свидетелем этого происшествия, была зима стояли жуткие морозы, когда закончился суд было около 6 часов вечера "освобожденный раб" обратился к своим освободителям милиционерам, прокурорам, судьям куда же теперь я пойду они сказали ему ты теперь свободен иди куда хочешь, побежал к автобусу на котором родственники осужденного приехали в суд они его не пустили в автобус сказали ты хотел свободы ты ее получил, дальше не знаю что было помню остался с пожитками у суда, кстати там в деревне он жил в отдельной землянке, ухаживал за скотом хозяина имел все необходимое на любом празднике у хозяина сажали за стол ни кто его не истязал, просто он выехал в рай центр пропил деньги которые дал ему хозяин что бы он мог съездить до матери проведать в Костанай потерял гостинцы которые передал хозяин для матери, менты задержали его, дал показания те которые хотели менты, а ментам нужен был пиар.