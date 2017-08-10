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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3420
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Цитата:
Vit:

Ну я как бы не буду с немцами спорить, точнее влазить в ваш в спор. Что мне так сказать для инфо дали, то и выложил. Не сам же фотал )))
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11612
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Интересная все же многоходовочка !

Многоходовачка - не интересная,а долгосрочная.
Купюры - долгосрочные,с добавлением пластмассы... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11612
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
не буду с немцами спорить

А тут спора то и нет... :lol:
Vit- подтвердил,что снимок сделан
на моей земле... :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3420
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
на моей земле...

Прикупил что ли ?
Цитата:
drakon:
Многоходовачка

А тут, я про языг, а не долговечность, хотя и это тоже многое раскрывает.))
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11612
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Прикупил что ли ?

Нет,просто живу на нейЦитата:
Обликоморале:
А тут, я про языг

А я про перспективу - вступления
стран Восточной Европы - в Еврозону,
не в Евросоюз... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3420
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Жить это одно, а иметь в собственности другое. Не путай мну тогда, тока вот порадовался за тебя, а тут на такой облом)Цитата:
drakon:
А я про перспективу - вступления
стран Восточной Европы - в Еврозону

Тоже подался в аналитиге, оно тебе надо ? :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11612
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.08.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Тоже подался в аналитиге

Я тут шо? Самый никчёмный на
форуме - чтоле?Цитата:
Обликоморале:
а иметь в собственности

А зачем мне собственность?
Наследников сильно - докрена... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3420
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я тут шо? Самый никчёмный на
форуме - чтоле?

Фактами нано жить, а не влажными фантазиями ))
Завязывай, никчемные это аналитиге и есть))
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глас народа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
drakon:
А я про перспективу - вступления
стран Восточной Европы - в Еврозону****И быть пожизненно нищим, без своей промышленности и рынком сбыта просроченных продуктов питания из Германии и
Франции.???
Почитай Инет, Дракоша.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11612
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.08.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
в Еврозону****

Господа,вы так и не поняли разницу
между Евросоюзом и Еврозоной.
Евросоюз - это политическре и экрномическое
объединение стран.В него входят 28 стран.
Еврозона это страны в рамках Евросоюза,
в которых валюта афициальная - Евро.
Их вснго 19.Цитата:
глас народа:
Инет можете не читать - мне поверте...
Почитай Инет, Дракоша.

:lol: :-o

[Исправлено: drakon, 11.08.2017 - 12:34]
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 11.08.17 - 13:08
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