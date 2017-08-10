Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6801





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Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:36 Цитата: drakon:



Жить это одно, а иметь в собственности другое. Не путай мну тогда, тока вот порадовался за тебя, а тут на такой облом)Цитата: drakon:

А я про перспективу - вступления

стран Восточной Европы - в Еврозону

Тоже подался в аналитиге, оно тебе надо ?