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§ NG.kz
Странное поведение жолполовцев в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29220
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники ДПС остановили машину, а через минуту нарушителя отпустили. Заснял видео сегодня, 11 августа в 10 часов утра на улице 5 Декабря.
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§ Сергей_я
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2037
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.08.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За 1 минуту оформить протокол невозможно, интересно как работает наша служба ДПС

При этом все прекрасно все поняли что и как. :-)
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§ antonK
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 751
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 11.08.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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1
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 12:19
Комментарий удален модератором.

§ KOS77
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 11.08.17 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может быть он ничего не нарушил (на видео не видно) или не смогли доказать нарушение, вот и отпустили погрозив пальцем!? Такое часто бывает...
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* drakon
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11612
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.08.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Может быть он ничего не нарушил (на видео не видно) или не смогли доказать нарушение, вот и отпустили погрозив пальцем!? Такое часто бывает...

Отмазка для Жолпола. Зачем подсказываешь?... :lol:
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Guest
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего странного. Обычная коррупция.

§ лимон
Странное поведение жолполовцев в Костанае
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 437
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 11.08.17 - 13:07
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 11.08.17 - 13:08
Комментарий проходит проверку.

* Гриня
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 571
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 11.08.17 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще ни очем видео.Может это и не нарушитель вовсе а товарищ какой нибудь,подсел дела домашние на скоряк обсудить.Конечно и так всё понятно,но недоказуемо абсолютно. Отмазок можно 1001 ночь рассказов придумать. Двд и комментировать нечего.....
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