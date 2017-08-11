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§ NG.kz
Костанайцы на две недели останутся без горячей воды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29216
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с началом отопительного сезона ГКП «КТЭК» проведет традиционную опрессовку, которая начнется 14 августа. Во вторник, 15 августа проведут испытания на ТЭЦ, 16 августа отключат котельную №2, 17-го - котельную №3.
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123
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды




Отправлено: 11.08.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Должна 28 появиться, но не обязана, знаем с годами

чел
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды




Отправлено: 11.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мдя, "традиционную" уже не смешно звучит :-x

§ сайлау курманов
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2050
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.08.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в городской бане будет очередина , частные бани и сауны в ожидании навара лукаво потирают руки
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§ Сергей_я
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2036
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.08.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
в городской бане будет очередина , частные бани и сауны в ожидании навара лукаво потирают руки

да у большинства дома бойлеры висят. Не висят только наверно на съемных квартирах и на тех, где реально его некуда запихнуть..
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* Обликоморале
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3417
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Да, бойлер в такой ситуации тема. Память с конца 90-х, до сих пор живой, один раз менял тэны. Периодически чищу от накипи.
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