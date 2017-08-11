Сергей_я Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2036

Регистрация: 05.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:56 Цитата: сайлау курманов:

в городской бане будет очередина , частные бани и сауны в ожидании навара лукаво потирают руки

да у большинства дома бойлеры висят. Не висят только наверно на съемных квартирах и на тех, где реально его некуда запихнуть..