messir Re: Повышение зарплаты учителям на 200 процентов за знание... #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 82

Регистрация: 19.10.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:40 Чиновникам от образования не дают спать лавры образовательной системы Сингапура. Учителям надо подымать зарплату минимум до 150т. тенге. И чтоб абитуриенты толпами ломились в пед. вузы, а не в "экономисто- юристо". Физика, химия да и биология с ее "фенотипами", "аллелями" не простые предметы для учебы. Не всякому преподу на родном то языке удается донести до учеников все премудрости этих предметов. Чтоб говорили: " у меня без проблем шла физика....". А если эти предметы "спикать" на исковерканом английском с Затобольским акцентом....А с другой стороны ну зачем будущему Экономисто_ юристо- менеджеру все эти физики, химии, географии, астрономии он ведь будет уверен что Земля вертится не вокруг Солнца, а вокруг его. Единственный положительный момент от такой реформы. Толковым ребятам легче с приличным английским свалить за бугор. Трех язычное обучение имеет смысл разве только в элитных школах. С дальним прицелом в углублении изучения иностранного и трудоустройства после вуза в англоязычную фирму. Иначе деньги на ветер.