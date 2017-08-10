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≡ Повышение зарплаты учителям на 200 процентов за знание английского языка разъяснили в МОН		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Повышение зарплаты учителям на 200 процентов за знание английского языка разъяснили в МОН
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29216
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть соответствующее правило. То есть преподаватель прошел соответствующую переподготовку, владеет определенным уровнем английского языка и будет осуществлять подготовку непосредственно в старших классах по предметам: химия, физика, биология, если преподаватель пройдет курсы повышения квалификации, пройдет определенный уровень и будет преподавать на английском языке, то, соответственно, будет доплата
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§ Грибоедов
Re: Повышение зарплаты учителям на 200 процентов за знание...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 10.08.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все равно нормально преподаваться химия, физика и биология на английском не будет, хоть и хороша затея. Лучше бы пригласили реальных преподов из-за бугра. Кабы хотели добра своей стране. По-настоящему. А так, это не любовь. Видимость.
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Далёкий
Re: Повышение зарплаты учителям на 200 процентов за знание...




Отправлено: 10.08.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Русский нужен для общения с ближайшими соседями, английский - с миром, казахский - без комментариев. Но не все так хорошо, как кажется. Возрастет нагрузка на школьников, а скорее просто будут меньше уделять внимания другим предметам, кому-то часы урежут, и образование в целом пострадает. А если и преподавать начнут на неродном языке, то образование пострадает вдвойне. Зато не очень образованных, но со знанием английского всегда будут рады принять в макдональдсах и прочих общепитах там, за бугром. Готовят обслуживающий персонал на зарубежные гранты.

Нео
Re: Повышение зарплаты учителям на 200 процентов за знание...




Отправлено: 10.08.17 - 22:20
Комментарий удален модератором.

§ messir
Re: Повышение зарплаты учителям на 200 процентов за знание...
messir


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 82
Регистрация: 19.10.13
Отправлено: 10.08.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чиновникам от образования не дают спать лавры образовательной системы Сингапура. Учителям надо подымать зарплату минимум до 150т. тенге. И чтоб абитуриенты толпами ломились в пед. вузы, а не в "экономисто- юристо". Физика, химия да и биология с ее "фенотипами", "аллелями" не простые предметы для учебы. Не всякому преподу на родном то языке удается донести до учеников все премудрости этих предметов. Чтоб говорили: " у меня без проблем шла физика....". А если эти предметы "спикать" на исковерканом английском с Затобольским акцентом....А с другой стороны ну зачем будущему Экономисто_ юристо- менеджеру все эти физики, химии, географии, астрономии он ведь будет уверен что Земля вертится не вокруг Солнца, а вокруг его. Единственный положительный момент от такой реформы. Толковым ребятам легче с приличным английским свалить за бугор. Трех язычное обучение имеет смысл разве только в элитных школах. С дальним прицелом в углублении изучения иностранного и трудоустройства после вуза в англоязычную фирму. Иначе деньги на ветер.
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Аноним
Re: Повышение зарплаты учителям на 200 процентов за знание...




Отправлено: 11.08.17 - 03:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аристотель:
Все средства на поддержку чуждой морали!! Как это называется? .... Предательство элит ? Манкуртизм? Отработка откатов грантов западных спецслужб по развалу бывшего СССР? .Реализация программы по дебилизации детей и населения? Люди обьясните!!!!!!!

Даа вот это дети конечно тупеют и становятся дебилами когда изучают иностранный язык, вот лучше что-бы они бухали и кололись с 12 лет, вот это по нашему будет тогда

§ сайлау курманов
Re: Повышение зарплаты учителям на 200 процентов за знание...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2050
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.08.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нас не спросят , все по своему сделают, вон с ент как получилось , оказалось переняли от американцев , а те применяли этот метод-угадайку для тех кто не может вслух выражать мысль, видимо для глухонемых предназначалось....
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Далекий
Re: Повышение зарплаты учителям на 200 процентов за знание...




Отправлено: 11.08.17 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Даа вот это дети конечно тупеют и становятся дебилами когда изучают иностранный язык, вот лучше что-бы они бухали и кололись с 12 лет, вот это по нашему будет тогда

Во-первых речь идет не столько об изучении языков, сколько о преподавании и обучении на иностранном языке, это разные вещи. А во-вторых не надо этих крайностей. Помимо языков еще есть много других предметов в школе, которым можно уделить больше внимания, а вы сразу "бухать", "колоться"....

Гость
Повышение зарплаты учителям на 200 процентов за знание английского языка разъяснили в МОН




Отправлено: 11.08.17 - 11:13
Комментарий проходит проверку.
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