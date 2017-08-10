/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане растут цены на новостройки 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
§ NG.kz
В Казахстане растут цены на новостройки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29216
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на вторичном рынке жилья падают, покупательский спрос уходит в "первичку". С начала текущего года за 7 месяцев цены перепродажи благоустроенного жилья (квартир в многоквартирном доме) снизились на 0,3%, на неблагоустроенное жилье - на 0,4%.
Читать новость

Все просто
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Главное рядом с таким домом не стоять, а то или фасад на голову упадет или балкон обрушится (крохотный, кстати, суперудобный)

Факты, факты! Повторяю - дома стоят по 60 - 70 лет и простоят еще не один десяток. Как ты считаешь весомый аргумент? Вот балконы хоть и не большие но они вписываются в архитектуру всего строения. А теперь скажи ка мне, почему стоимость сталинки при равных условиях, больше новостройки.( неоспоримый факт). Цитата:
Бывалый:
ну и перекрытия в сталинках деревянные - отдельная прекрасная пестнь.

И что, какой при этом дискомфорт. Шумоизоляция то на уровне в отличии от новостроек.
Просто ты не хочешь признать, что сейчас строят не строители, а ремесленники - вот и все.

ламер
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 10:26
Комментарий удален модератором.

* Обликоморале
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3417
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Бугага.
Ну хватит смешить ужо своими ответами, не только мне , но и остальным своим оппонентам.
Цитата:
Бывалый:
Так даже в сказках не бывает...

Хошь сказать СССР сказкой был, тогда практически все бюджетное жилье строили. Кооперативного было мало, да ионо мало чем отличалось от бюджетного.
Цитата:
Бывалый:
То есть все-таки новострой лучше сталинок, так?

Я в отличии от тебя, не смотрю постоянно однобоко. Если качественно построено, с хорошей планировкой, то почему и нет. Глупий у тебя по сути вопрос в общем то. Ты где сейчас практикуешь то, на каких форумах. На школоте и студентусах поди где ? :lol: Цитата:
Бывалый:
А то *здеть-то без подтверждения можно что угодно

Что ты и постоянно делаешь.
У меня память знаешь ли хорошая и ты утверждал, что ветхого жилья в Астане уже все снесено давно. Тем более к Экспо.
Профайл

* Обликоморале
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3417
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сапар:
в подъезде грязно, воняет кошачьей мочой, канализацией,

Шикарный аргумент, подобное может быть в любом подъезде, где люди свиньи живут. Не зависимо от года постройки. :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 7 из 7«1...567
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Обликоморале, Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 147
Пользователей: 2
Всего: 149

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх