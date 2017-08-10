Цитата: Бывалый:

Главное рядом с таким домом не стоять, а то или фасад на голову упадет или балкон обрушится (крохотный, кстати, суперудобный)

Факты, факты! Повторяю - дома стоят по 60 - 70 лет и простоят еще не один десяток. Как ты считаешь весомый аргумент? Вот балконы хоть и не большие но они вписываются в архитектуру всего строения. А теперь скажи ка мне, почему стоимость сталинки при равных условиях, больше новостройки.( неоспоримый факт). Цитата: Бывалый:

ну и перекрытия в сталинках деревянные - отдельная прекрасная пестнь.

И что, какой при этом дискомфорт. Шумоизоляция то на уровне в отличии от новостроек.

Просто ты не хочешь признать, что сейчас строят не строители, а ремесленники - вот и все.