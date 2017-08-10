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§ NG.kz
В Казахстане растут цены на новостройки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29216
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на вторичном рынке жилья падают, покупательский спрос уходит в "первичку". С начала текущего года за 7 месяцев цены перепродажи благоустроенного жилья (квартир в многоквартирном доме) снизились на 0,3%, на неблагоустроенное жилье - на 0,4%.
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Guest
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну нету в Астане панельных уродских новостроев, нету.


Ты бы сперва с вопросом ознакомился, прежде чем врать. Да полным полно там панельного новостроя, я в таком в командировке в прошлом году жил. И туалет там был совмещенный с ванной с дверью практически напротив кухни. Как назывался комплекс не помню, но что-то вроде этого. (ссылки анонимусом неположено, так что гуглите по названию)

ЖК «Талтерек» представляет собой комплекс зданий из двенадцати панельных домов эконом-класса.

Сапар
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
про новостроки:
Сам живу в доме киевской серии. Паркет , нормальные потолки, большой коридор, кухня, туалет и ванная устраивают вполне. Размеры комнат тоже. Пусть мне кто то попробует доказать, что в новострое сейчас лучше чем у нас. Однозначно, не получтся.

квартиру сыну искали, хотели купить, извините, зашли в такой дом киевской планировки посмотреть, только зашли в подъезд снохе стало плохо, в подъезде грязно, воняет кошачьей мочой, канализацией, не стали даже в квартиру заходить, подумали и решили купить в новом доме, все равно если квартира б/у да если еще лет 20 стоит мне кажется она пропитана этими запахами, сразу мысль о боже как они живут этом доме?

* Обликоморале
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3417
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель 11 дома:
но бог уберег

Ну бог тут однозначно не при чем. Конец 80-х, ну тогда ужо бардак во всю попер. Забыли что ли ?
Цитата:
Бывалый:
Не просто новые а бюджетные дешманские падают.

Значится бюджетное можно строить абы как ? Замешательно. В мемы. Дал наводку государственым мужьям и строителям. Думай иногда головой, а не пятой точкой когда такое пишешь.
Цитата:
Бывалый:
А планировки?

Ну так я тебе уже пять раз сказал, время не стоит на месте. Все меняется. Раньше и компьюторы на перфокартах были. Ты чего тут незатейливо сливаешься. Или у вас с Мариком сейчас одни те же методички. Типо, чем больше бреда отпишите, тем лучше ?Цитата:
Бывалый:
Ничего.
Не все сразу.

Заднию включил ?
Ты же утверждал, что не может быть такого.
Все, слив этим всем твоим ответом- #63, полный.
Северный, что с тобой, ты раньше адекватней местами был ?
Печалько. :-(
Профайл

Сапар
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо если есть возможность, покупать новое, новое есть новое.

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Другое время было, просто другое! людей из бараков и прочего нужно было пересилить в лучшие жилищные условия.

То есть, когда неторопливо и со вкусом в 30-50-е строили сталинки - тогда не было нужды переселять людей из бараков и прочих клоповников в более лучшие условия?
Типа пущай продолжают жить где попало?
Вы сами-то хоть поняли какую ерунду сморозили?

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
От сталинок пышет величие, топлата и уют.

Главное рядом с таким домом не стоять, а то или фасад на голову упадет или балкон обрушится (крохотный, кстати, суперудобный), ну и перекрытия в сталинках деревянные - отдельная прекрасная пестнь.
Цитата:
про новостроки:
БЕСПЛАТНО. И комуналка вообще мизерная была.

Ога, бесплатно.
Но за это сильно недоплачивали зарплату, отбирая заработанное в бюджет, из средств которого потом и строили это "бесплатное" )))
Цитата:
про новостроки:
Сравнивает 50-70 е года с современными.

Ну да.
Сравнивает.
Потому что кое-кто их сравнивает, крича что сталинки лучше нынешних новостроев.
Но я - странный, а тот, кто сравнивает сталинки с новостроем - не странный.
Удивительная логика, точнее полное ее отсутствие.

гость
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ога, кормите дальше простыню,
она голодная.
а вы по серьезному пытаетесь.
вроде не дети.

гость
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 09:35
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я не о цене в данном случае, а об архитектуре.

А может и ссылку дашь на особые архитектурные требования для столицы?
Цитата:
Victor Yang:
Для постройки домостроительного комбината - не те.

Да ладно!
Миллион квадратов в год - малые объемы ввода жилья?
Шобятакжыл!

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Guest:
Да полным полно там панельного новостроя

Цитата:
Guest:
ЖК «Талтерек»

Бугага.
Полным-полно...
Два недостроенных дома на отшибе в *опе мира, начатых под партийный клич "а давайте строить быстрое жилье" (затея, которая благополучно умерла по всей стране и слава богу).
Что ты несешь?
В Астане НЕТ ни одного завершенного панельного новостроя, и не будет.
Жил он в новостроевской панельке, клоун...

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Значится бюджетное можно строить абы как ?

А ты как хотел?
Из одной шкурки семь полноценных шапок?
Так даже в сказках не бывает...
Цитата:
Обликоморале:
Ну так я тебе уже пять раз сказал, время не стоит на месте. Все меняется.

То есть все-таки новострой лучше сталинок, так?
Цитата:
Обликоморале:
Ты же утверждал, что не может быть такого.

Где - утверждал?
Ссылку и цитату давай.
А то *здеть-то без подтверждения можно что угодно...

§ Victor Yang
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9013
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.08.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Значится бюджетное можно строить абы как ?

Там (в Караганде), кстати, причиной не качество строительства было. Там грунты были совсем другие, а не те под которые фундамент был запроектирован. Но опытный застройщик должен был это заметить и сообщить в проектную организацию.
Профайл

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сапар:
надо если есть возможность, покупать новое, новое есть новое.

Это удар под дых любителям старого пропуканного и пронафталиненного жилья.
Они так лелеют мысль о том, что их хрущи и панельки есть самое лучшее жилье в мире, а вы тут такое глаголите...

Вот с кем из молодежи не завожу на работе разговор на тему где и какое они собираются брать жилье - ни один человек не сказал что хочет купить старый фонд. Все рассматривают только новострой. Потому что смотрят в будущее и понимают что покупать старое жилье -
это безумное вложение денег, мало того что через 20-30 лет это жилье превратится в ветхий дряхлый вонючий клоповник с соответствующим контингентом, так еще и эти годы будешь жить в чем попало, стесняя себя и теряя в качестве жизни.
Мне нравится как мыслит нынешняя молодежь.
Именно поэтому мы и наблюдаем описанный в статье тренд в ценах жилья.
Все, поезд старого жилого фонда уехал, ситуация в целом по стране переломилась в сторону нового жилья.

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Там (в Караганде), кстати, причиной не качество строительства было.

Не суть.
В целом ты же не станешь отрицать что бюджетное (в смысле цен) жилье строится и проектируется все равно менее качественно нежели более дорогое жилье.
Комнатки все-таки чуть потеснее (1-2-3к 40-60-90 квадрат, а не 50-75-130), потолки чуть пониже (2.70, а не 2.90-3.00), кухни поменьше (11-15, а не 20-25), баклоны поменьше (3-6 квадратов, а не 10-15), перегородки из газоблока а не из красного или хотя бы силикатного кирпича и так далее...

Все просто
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но опытный застройщик должен был это заметить и сообщить в проектную организацию.

Насмешили, где взять опытного? Кто с нормальной головой был, сейчас у наших соседей строят.
А если посмотреть на технику, которая работает у нас, так плакать хочется. Хотелось бы посмотреть хотя бы на один высотный кран отечественного производителя.
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