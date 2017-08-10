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§ NG.kz
В Казахстане растут цены на новостройки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на вторичном рынке жилья падают, покупательский спрос уходит в "первичку". С начала текущего года за 7 месяцев цены перепродажи благоустроенного жилья (квартир в многоквартирном доме) снизились на 0,3%, на неблагоустроенное жилье - на 0,4%.
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Guest
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну нету в Астане панельных уродских новостроев, нету.


Ты бы сперва с вопросом ознакомился, прежде чем врать. Да полным полно там панельного новостроя, я в таком в командировке в прошлом году жил. И туалет там был совмещенный с ванной с дверью практически напротив кухни. Как назывался комплекс не помню, но что-то вроде этого. (ссылки анонимусом неположено, так что гуглите по названию)

ЖК «Талтерек» представляет собой комплекс зданий из двенадцати панельных домов эконом-класса.

Сапар
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
про новостроки:
Сам живу в доме киевской серии. Паркет , нормальные потолки, большой коридор, кухня, туалет и ванная устраивают вполне. Размеры комнат тоже. Пусть мне кто то попробует доказать, что в новострое сейчас лучше чем у нас. Однозначно, не получтся.

квартиру сыну искали, хотели купить, извините, зашли в такой дом киевской планировки посмотреть, только зашли в подъезд снохе стало плохо, в подъезде грязно, воняет кошачьей мочой, канализацией, не стали даже в квартиру заходить, подумали и решили купить в новом доме, все равно если квартира б/у да если еще лет 20 стоит мне кажется она пропитана этими запахами, сразу мысль о боже как они живут этом доме?

§ Обликоморале
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3414
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель 11 дома:
но бог уберег

Ну бог тут однозначно не при чем. Конец 80-х, ну тогда ужо бардак во всю попер. Забыли что ли ?
Цитата:
Бывалый:
Не просто новые а бюджетные дешманские падают.

Значится бюджетное можно строить абы как ? Замешательно. В мемы. Дал наводку государственым мужьям и строителям. Думай иногда головой, а не пятой точкой когда такое пишешь.
Цитата:
Бывалый:
А планировки?

Ну так я тебе уже пять раз сказал, время не стоит на месте. Все меняется. Раньше и компьюторы на перфокартах были. Ты чего тут незатейливо сливаешься. Или у вас с Мариком сейчас одни те же методички. Типо, чем больше бреда отпишите, тем лучше ?Цитата:
Бывалый:
Ничего.
Не все сразу.

Заднию включил ?
Ты же утверждал, что не может быть такого.
Все, слив этим всем твоим ответом- #63, полный.
Северный, что с тобой, ты раньше адекватней местами был ?
Печалько. :-(
Профайл

Сапар
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо если есть возможность, покупать новое, новое есть новое.

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Другое время было, просто другое! людей из бараков и прочего нужно было пересилить в лучшие жилищные условия.

То есть, когда неторопливо и со вкусом в 30-50-е строили сталинки - тогда не было нужды переселять людей из бараков и прочих клоповников в более лучшие условия?
Типа пущай продолжают жить где попало?
Вы сами-то хоть поняли какую ерунду сморозили?

Гость
В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 09:29
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Гость
В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 09:32
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