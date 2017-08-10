Цитата: житель 11 дома:

но бог уберег

Ну бог тут однозначно не при чем. Конец 80-х, ну тогда ужо бардак во всю попер. Забыли что ли ?

Цитата: Бывалый:

Не просто новые а бюджетные дешманские падают.

Значится бюджетное можно строить абы как ? Замешательно. В мемы. Дал наводку государственым мужьям и строителям. Думай иногда головой, а не пятой точкой когда такое пишешь.

Цитата: Бывалый:

А планировки?

Ну так я тебе уже пять раз сказал, время не стоит на месте. Все меняется. Раньше и компьюторы на перфокартах были. Ты чего тут незатейливо сливаешься. Или у вас с Мариком сейчас одни те же методички. Типо, чем больше бреда отпишите, тем лучше ?Цитата: Бывалый:

Ничего.

Не все сразу.

Заднию включил ?

Ты же утверждал, что не может быть такого.

Все, слив этим всем твоим ответом- #63, полный.

Северный, что с тобой, ты раньше адекватней местами был ?

Печалько.