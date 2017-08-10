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про новостроки:
Сам живу в доме киевской серии. Паркет , нормальные потолки, большой коридор, кухня, туалет и ванная устраивают вполне. Размеры комнат тоже. Пусть мне кто то попробует доказать, что в новострое сейчас лучше чем у нас. Однозначно, не получтся.
квартиру сыну искали, хотели купить, извините, зашли в такой дом киевской планировки посмотреть, только зашли в подъезд снохе стало плохо, в подъезде грязно, воняет кошачьей мочой, канализацией, не стали даже в квартиру заходить, подумали и решили купить в новом доме, все равно если квартира б/у да если еще лет 20 стоит мне кажется она пропитана этими запахами, сразу мысль о боже как они живут этом доме?