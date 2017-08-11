112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4801





(Пользователи) Сообщений: 5549

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 02:41 У какого то министра украли часы стоимостью полтора миллиона евро..

И он главное высказался что дом не его и часы тоже не его..

Напоминает он мне какого то генерала..

Пишут всякие газеты сейчас..