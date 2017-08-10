про новостроки Re: В Казахстане растут цены на новостройки #68







Отправлено: - 06:15 Цитата: Бывалый:



А вот этот меня вообще удивляет. Сравнивает 50-70 е года с современными. Да так странно. ему люди правильно пишут. Все меняется. Технологии, планировки, условия, только вот качество - НЕТ. Про хрущевки разве только школьники не знают, как и для чего они тогда массово строились. Тут вроде писали уже, людей в срочном порядке расселяли из бараков и прочего ветхого жилья. При этом БЕСПЛАТНО. И комуналка вообще мизерная была. Тут некоторые так однобоко пишут, что все было ПЛОХО и ничего хорошего как будто не было. Такое ощущение, да и скорей всего это так, они в те времена не жили. А всю свою инфу из желтой прессы узнали. Сам живу в доме киевской серии. Паркет , нормальные потолки, большой коридор, кухня, туалет и ванная устраивают вполне. Размеры комнат тоже. Пусть мне кто то попробует доказать, что в новострое сейчас лучше чем у нас. Однозначно, не получтся.