|Цитата:
Обликоморале:
Дома новые падают, Караганду помнишь ?
Не просто новые а бюджетные дешманские падают.
В количестве 1 штук.
Кошмар.
Цитата:
Обликоморале:
Материалы более долговечные, ну так технологии не стоят на месте.
А планировки?
Где ты видел проходные комнаты в новых домах?
А туалет под носом у кухни?
Или в сталинке приятно нюхать сидя на кухне? Или иметь комнату-проходной двор?
Цитата:
Обликоморале:
Ну и про приезжих и правый берег..
Трущобы правого берега Астаны.
Ничего.
Не все сразу.
Много тут еще совковых пережитков и тяжелого наследия надо сносить.
Но дело активно движется.
В москве лет 60-70 назад тоже еще печки в домах многоэтажных топили хотя ей как столице было далеко не 20 лет.