Медный Re: В Казахстане растут цены на новостройки #66





(Полноправные пользователи) Сообщений: 239

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:03 Для тех кто начинает раздувать щёки и сравнивать то время и наше... видать не от большОго ума. Другое время было, просто другое! людей из бараков и прочего нужно было пересилить в лучшие жилищные условия. Так что не надо начинать впадать в дебилизм. Давай-те начнём теперь с позиции нынешнего времени рассуждать, что дворы маленькие, район кжби, да и другие - для машин вообще нет мест.. предусмотрена стояночка на 5-10 машинок...

Напомню Вам уважаемые и не очень, строилось жильё как и сейчас - согласно санпин и снип. Тогда были требования такие, а сейчас другие. Новое же время, не так ли? новые потребности.

А теперь вопрос к знатокам: какого в нынешних проектах, раз такие вумные делают их, по самым новым технологиям не закладывают бесплатные стоянки для личного автотранспорта? вспоминаем Жана Кала

Почему строятся на заболоченных местах, в низинах, без систем водоотвода? Привет вам от жильцов новостроек Аэропорта



[Исправлено: Медный, 11.08.2017 - 02:07]