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§ NG.kz
В Казахстане растут цены на новостройки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на вторичном рынке жилья падают, покупательский спрос уходит в "первичку". С начала текущего года за 7 месяцев цены перепродажи благоустроенного жилья (квартир в многоквартирном доме) снизились на 0,3%, на неблагоустроенное жилье - на 0,4%.
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чугуний
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А в Астане скучно и тоскливо с архитектурой

истину глаголешь! уважуха!!!

§ 112
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5549
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
да кому нужен этот центр ,тем более в старых домах.
не арба

Хех..
То есть ты мою квартиру в центре на Аль Фараби сравниваешь с такой же на Арбате?
И как, одинаковы?
Профайл

житель 11 дома
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В Кустанае в новостроях трещины,

так дома дают усадку,в конце 80х вселились в дом 8 мкр 11 дом, так там в первый год такой треск стоял думали развалиться, но бог уберег, даже трубы отопления разрывало, потом, ни че сколько надо просело и успокоилось, это естественный процесс когда быстро строят.

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дома новые падают, Караганду помнишь ?

Не просто новые а бюджетные дешманские падают.
В количестве 1 штук.
Кошмар.
Цитата:
Обликоморале:
Материалы более долговечные, ну так технологии не стоят на месте.

А планировки?
Где ты видел проходные комнаты в новых домах?
А туалет под носом у кухни?
Или в сталинке приятно нюхать сидя на кухне? Или иметь комнату-проходной двор?
Цитата:
Обликоморале:
Ну и про приезжих и правый берег..
Трущобы правого берега Астаны.

Ничего.
Не все сразу.
Много тут еще совковых пережитков и тяжелого наследия надо сносить.
Но дело активно движется.
В москве лет 60-70 назад тоже еще печки в домах многоэтажных топили хотя ей как столице было далеко не 20 лет.

§ Victor Yang
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9010
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.08.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А при чем тут статус?

При том что для столиц даже отдельные нормативы по благоустройству издаются.
Цитата:
Бывалый:
До девала штукарь-полтора шо там шо там.

Что-то я не понял этой фразы. Ну и нет у нас панельного домостроения - видимо, объемы не те. Выгоднее универсальный кирпич производить, нежели панели.
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Гость
В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 11.08.17 - 00:25
Комментарий проходит проверку.

§ Медный
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 239
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.08.17 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для тех кто начинает раздувать щёки и сравнивать то время и наше... видать не от большОго ума. Другое время было, просто другое! людей из бараков и прочего нужно было пересилить в лучшие жилищные условия. Так что не надо начинать впадать в дебилизм. Давай-те начнём теперь с позиции нынешнего времени рассуждать, что дворы маленькие, район кжби, да и другие - для машин вообще нет мест.. предусмотрена стояночка на 5-10 машинок...
Напомню Вам уважаемые и не очень, строилось жильё как и сейчас - согласно санпин и снип. Тогда были требования такие, а сейчас другие. Новое же время, не так ли? новые потребности.
А теперь вопрос к знатокам: какого в нынешних проектах, раз такие вумные делают их, по самым новым технологиям :lol: не закладывают бесплатные стоянки для личного автотранспорта? вспоминаем Жана Кала ;-)
Почему строятся на заболоченных местах, в низинах, без систем водоотвода? Привет вам от жильцов новостроек Аэропорта :-)

[Исправлено: Медный, 11.08.2017 - 02:07]
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