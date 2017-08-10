Доктор СИЗО Re: В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины... #2





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 13:47 Цитата: NG.kz:

А истязателя то задержали?... А истязателя то задержали?...

10 лет назад привезли из района такого истязателя....пятерых замучил....собаками травил....судили человека....дали ему 5 лет- условный срок.... вышли все из суда.... один замученный уехал на прокурорские деньги к себе на родину.... второй решил по городу походить....что нибудь путное себе найти....а трое, встали на колени перед фермером.... грех попутал, мол....наговорили на тебя....дядька добрый оказался....сказал по простому....поехали домой...садитесь ко мне в машину....по пути пообедаем.....))))))