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≡ В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины на то, что его истязал работодатель		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины на то, что его истязал работодатель
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданин И. сообщил, что руководитель одного из КХ Аулиекольского района систематически избивает его. В заявлении пояснил, что несколько раз пытался убежать, но его возвращали обратно и заставляли работать насильно.

http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=27482

[Исправлено: Виталий Ефименко, 10.08.2017 - 17:14]

§ drakon
Re: В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11609
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А истязателя то задержали?... :-o
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§ Доктор СИЗО
Re: В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3710
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.08.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
А истязателя то задержали?... :-o

10 лет назад привезли из района такого истязателя....пятерых замучил....собаками травил....судили человека....дали ему 5 лет- условный срок.... вышли все из суда.... один замученный уехал на прокурорские деньги к себе на родину.... второй решил по городу походить....что нибудь путное себе найти....а трое, встали на колени перед фермером.... грех попутал, мол....наговорили на тебя....дядька добрый оказался....сказал по простому....поехали домой...садитесь ко мне в машину....по пути пообедаем.....))))))
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§ лимон
Re: В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 436
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.08.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по факту истязания? т.е. на незаконное лишение свободы и удержание, то бишь рабство, закрываются глаза?
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ГАЛИНА
Re: В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины...




Отправлено: 10.08.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
неужели заикин ??)))))

§ 74
Re: В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4195
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.08.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А истязателя то задержали?... :-o

где это видано, чтобы... ну ты понимаешь же да
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nik58
Re: В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины...




Отправлено: 10.08.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а бывает без излишеств,хочешь работай,хочешь иди куда глаза смотрят,зарплаты там три копейки,можешь и вообще шиш получить !Условия все обычно как в середине 20 века ,люди держатся за барачное жилье и прокорм зимой !Сколько их за Узкой этих к-х !Кто бы посмотрел тот же Глобус,жуткое место

Гость
В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины на то, что его истязал работодатель




Отправлено: 11.08.17 - 01:33
Комментарий проходит проверку.

* Медный
Re: В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 239
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 11.08.17 - 01:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Камышовый рай" ищите граждане в вики

[Исправлено: Медный, 11.08.2017 - 01:38]
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