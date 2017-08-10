Цитата: Обликоморале:

Дома новые падают, Караганду помнишь ?

Не просто новые а бюджетные дешманские падают.

В количестве 1 штук.

Кошмар.

Цитата: Обликоморале:

Материалы более долговечные, ну так технологии не стоят на месте.

А планировки?

Где ты видел проходные комнаты в новых домах?

А туалет под носом у кухни?

Или в сталинке приятно нюхать сидя на кухне? Или иметь комнату-проходной двор?

Цитата: Обликоморале:

Ну и про приезжих и правый берег..

Трущобы правого берега Астаны.

Ничего.

Не все сразу.

Много тут еще совковых пережитков и тяжелого наследия надо сносить.

Но дело активно движется.

В москве лет 60-70 назад тоже еще печки в домах многоэтажных топили хотя ей как столице было далеко не 20 лет.