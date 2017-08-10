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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.08.17 - 09:52
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3413
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1:
А о каком сотрудничество моГЁТ идти речь,если в хохландии ВСЕ оборонные предприятия закрыты и обанкрочены, а квалифицированные специалисты уже давно переехали в
Россию???

Да вы шО ?))
Наши эксперды и их соратники по перу, вам докажут обратное.
И скажут.
" Выфсёврете" (с)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5548
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Простим его госпада , д

Ваше прАщение видишь ли, улыбку только и способно вызывать..
Гиены львам заметь, никогда не прАщают, только отступают на время, чтобы зализать раны и накопить сил..
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.08.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Гиены львам заметь, никогда не прАщают

Ну кто же в этом виноват, как не вы сами ?
Зализываешь пока раны, то то столько таблеток и микстур вытащил из под дивана.
Потом снова в бой?

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5548
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
кто же в этом виноват, к

Есть еще шакалы в природе, падальщики, которые приходят когда гиены насытятся..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5548
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль что сейчас нужно помочь хату из под ареста вытащить, поговорил бы с тем кто после..
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3710
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.08.17 - 15:06
Комментарий удален модератором.
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.08.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
которые приходят когда гиены насытятся

Курами ?
А потом приходят друзья твои серые ?
Или кто в возбужденном воображение ?

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 10.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
поговорил бы с тем кто после..

За жизнь ?
Под пивасик ?

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3413
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ваше прАщение видишь ли, улыбку только и способно вызывать..

Ну если уже улыбаться начал, это уже успех в нашем нелегком деле.
Лишь бы это не оскал на литце был.
Цитата:
112:
накопить сил


:lol: Когда накопишь, стучи три раза.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5548
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настоящий хохлятский борщ..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5548
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А и действительно, прикол..

https://autorambler.ru/vne-dorog/kogda-podozhgli-belaz-a-potushit-ne-mogut.htm?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5548
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
День второй..
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.08.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
хохлятский борщ..

Марик, а сало где? Хохляцкий борщ с сальцом кушают.. ;-)
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 11.08.17 - 00:26
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Ответить Новый топик
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