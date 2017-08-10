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§ NG.kz
В Костанае 11 и 12 августа отметят День молодежи
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самым ярким,в прямом и переносном смысле этого слова, событием праздника должен станет Фестиваль красок холли, который пройдет с 18.30 до 19.00 на набережной 25-летия Независимости по ул. Гашека.
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§ 112
Re: В Костанае 11 и 12 августа отметят День молодежи
112


(Пользователи)
Сообщений: 5548
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пивной бум..
Профайл

Читатель 1
Re: В Костанае 11 и 12 августа отметят День молодежи




Отправлено: 10.08.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С красками погорячились, представляю что там будет твориться (кому-то в "бубен" настучат)))
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