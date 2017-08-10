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Снежка, Субастик и даже Джек Воробей
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«У нас в городе еще много рукодельниц», - застенчиво говорит 34-летняя Алия ШАКУПОВА, когда начинают хвалить ее изделия. Она всегда любила вышивать, вязать и мастерить. Уже 3 года создает яркие юбки-пачки для девочек и придумывает к ним аксессуары. А год назад, после посещения тематического мастер-класса, открыла для себя еще и мир кукол.
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Гость
Re: Снежка, Субастик и даже Джек Воробей




Отправлено: 10.08.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая молодец, трое детей и ещё успевает заниматься своим хобби. Да ещё к тому же красавица. Вообще сегодня мало у кого есть хобби, особенно у девушек.
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