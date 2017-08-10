NG.kz Снежка, Субастик и даже Джек Воробей



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:44 «У нас в городе еще много рукодельниц», - застенчиво говорит 34-летняя Алия ШАКУПОВА, когда начинают хвалить ее изделия. Она всегда любила вышивать, вязать и мастерить. Уже 3 года создает яркие юбки-пачки для девочек и придумывает к ним аксессуары. А год назад, после посещения тематического мастер-класса, открыла для себя еще и мир кукол.

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