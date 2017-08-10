NG.kz Автомобильная авария кустанайца в Челябинске



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:39 Кстати самые безбашенные авто с каз.номерами почему то (( Сегодня около 11 часов дня в Челябинске после столкновения с ВАЗ-2110 автомобиль Volkswagen перевернулся на бок. Авария с переворотом произошла на перекрёстке улицы Каслинской с новым мостом на ЧМЗ.

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