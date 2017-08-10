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≡ Евгений ШИБАРШИН: «Уязвимые» в «капкане»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: «Уязвимые» в «капкане»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоило тенге чуть качнуться в сторону от застолбившегося к началу 2017 года валютного курса и народ защелкал калькуляторами. Одни подсчитывают потери, другие - упавшие с неба доходы. И все в волнении: что будет дальше?
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кустанаец 1
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Уязвимые» в «капкане»




Отправлено: 10.08.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могу сказать то , что в немецких СМИ часто стала видна информация по поводу платежей между РФ и ЕС в евро, а гне в долларах за углеводороды Каз нефть продается только совместно с нефтью России в Новороссийск и за доллар, а значит и у нас доллар может перестать быть расчетной валютой как сейчас , замерзнет на дипозитах . Если такое произойдет до 2025 года , а это реальность после окончания двух трубопроводов к нам в Германию и в Турцию, то это более чем реальность. Тем самым можно и определить курс тенге к рублю, рубль еще более может подорожать , ведь его реальная стоимость равна 8 . при таком положении курса наши производители вообще перестанут продавать товары на внутреннем рынке или еще больше поднимут цену. вывод один , чем быстрее будут реальные деньги здесь в Казахстане тем меньше потрясений для экономики , а значит и уровень жизни поднимется .

кустанаец 1
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Уязвимые» в «капкане»




Отправлено: 10.08.17 - 23:01
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Уязвимые» в «капкане»
112


(Пользователи)
Сообщений: 5548
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
может перестать быть расчетной валютой как сейчас , замерзнет на ди

Дело не в долларе, ты этого не понимаешь?
Дело в эквиваленте, на что равняться..
Что такое хорошо?
Если Плохиш не знает этого, то так и останется Плохишом и ничто ему не поможет стать хорошим..
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