кустанаец 1 Re: Евгений ШИБАРШИН: «Уязвимые» в «капкане» #15







Отправлено: - 23:00 Могу сказать то , что в немецких СМИ часто стала видна информация по поводу платежей между РФ и ЕС в евро, а гне в долларах за углеводороды Каз нефть продается только совместно с нефтью России в Новороссийск и за доллар, а значит и у нас доллар может перестать быть расчетной валютой как сейчас , замерзнет на дипозитах . Если такое произойдет до 2025 года , а это реальность после окончания двух трубопроводов к нам в Германию и в Турцию, то это более чем реальность. Тем самым можно и определить курс тенге к рублю, рубль еще более может подорожать , ведь его реальная стоимость равна 8 . при таком положении курса наши производители вообще перестанут продавать товары на внутреннем рынке или еще больше поднимут цену. вывод один , чем быстрее будут реальные деньги здесь в Казахстане тем меньше потрясений для экономики , а значит и уровень жизни поднимется .