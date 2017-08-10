Цитата: 1:

А о каком сотрудничество моГЁТ идти речь,если в хохландии ВСЕ оборонные предприятия закрыты и обанкрочены, а квалифицированные специалисты уже давно переехали в

Россию???

Да вы шО ?))

Наши эксперды и их соратники по перу, вам докажут обратное.

И скажут.

" Выфсёврете" (с)