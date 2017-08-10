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§ NG.kz
В Казахстане растут цены на новостройки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29207
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на вторичном рынке жилья падают, покупательский спрос уходит в "первичку". С начала текущего года за 7 месяцев цены перепродажи благоустроенного жилья (квартир в многоквартирном доме) снизились на 0,3%, на неблагоустроенное жилье - на 0,4%.
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чугуний
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А в Астане скучно и тоскливо с архитектурой

истину глаголешь! уважуха!!!

§ 112
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5544
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
да кому нужен этот центр ,тем более в старых домах.
не арба

Хех..
То есть ты мою квартиру в центре на Аль Фараби сравниваешь с такой же на Арбате?
И как, одинаковы?
Профайл

Гость
В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 22:31
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