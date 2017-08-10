Цитата: Наши светофоры в очередной раз служат иллюстрацией к старой песне в исполнении Валерия Леонтьева.

Неправильно вы этот бутерброд в газете иллюстрируете!



Эти акиматские светофоры наглядно иллюстрируют, что закупавшим чиновникам жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше! Особенно с хорошими пирогами.



Цитата: за это время признанный взяточником замначальника управления успел выйти на свободу по амнистии, а «коррупционные» светофоры словно до сих пор отбывают наказание! Вернее, наказанными остаются жители.

Чиновник, (так и хочется написать чувак из акиматской подворотни) очень удачно положил половину этих светофоров в валюте себе в карман.

Случившееся вдруг арестовывание весь акунаматат естественно воспринял чистейшим недоразумением. Но тут случилась святая взяточная амнистия и всем хорошо. И чувак выйдя может жить в шоколаде.

Попробуйте их в ихом акимате убедить, что тут что-то неправильно. Они же видят, у всех кто берёт есть всё, неконфискованные дворцы, услужливые анистии, шоколадные жоповозки, и все шикарно.

