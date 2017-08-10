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§ NG.kz
Час прошел, но все горит зеленый
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29207
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши светофоры в очередной раз служат иллюстрацией к старой песне в исполнении Валерия Леонтьева. Только в Костанае застывшие и включающиеся, когда им вздумается, регулировщики движения совсем не настраивают на романтический лад. Скорее, наоборот. Настрой у жителей от постоянных перебоев в работе светофоров давно на «красном уровне», и они «семафорят» власти об опасности.
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§ Серый волк
Re: Час прошел, но все горит зеленый
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8976
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.08.17 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наши светофоры в очередной раз служат иллюстрацией к старой песне в исполнении Валерия Леонтьева.

Неправильно вы этот бутерброд в газете иллюстрируете!
:lol:
Эти акиматские светофоры наглядно иллюстрируют, что закупавшим чиновникам жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше! Особенно с хорошими пирогами.
:lol:
Цитата:
за это время признанный взяточником замначальника управления успел выйти на свободу по амнистии, а «коррупционные» светофоры словно до сих пор отбывают наказание! Вернее, наказанными остаются жители.

Чиновник, (так и хочется написать чувак из акиматской подворотни) очень удачно положил половину этих светофоров в валюте себе в карман.
Случившееся вдруг арестовывание весь акунаматат естественно воспринял чистейшим недоразумением. Но тут случилась святая взяточная амнистия и всем хорошо. И чувак выйдя может жить в шоколаде.
Попробуйте их в ихом акимате убедить, что тут что-то неправильно. Они же видят, у всех кто берёт есть всё, неконфискованные дворцы, услужливые анистии, шоколадные жоповозки, и все шикарно.
:lol:
Профайл

хз
Re: Час прошел, но все горит зеленый




Отправлено: 10.08.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
" Больше месяца назад похитили контрольную плату, которая регулирует включение и выключение светофоров" "Ее поломка сказалась на работе все четырех светофоров. Плату по гарантии отправили на ремонт в Актобе фирме-поставщику."похитили,ее поломка

о чём это?
Re: Час прошел, но все горит зеленый




Отправлено: 10.08.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже не понял!!!??? Плату похитили, и её же по гарантии отправили... Взрыв мозга ААААааааААаааААаа!!!

житель
Re: Час прошел, но все горит зеленый




Отправлено: 10.08.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забавно получилось - то есть в прошлом году, конда гуцалов подрезал геолайн, те вопели, что он за очень малые деньги ни фига не делает. А потом сами пошли по его пути - бабки то зарабатывать надо, вот и все объяснение, а люди как нибудь так ездить будут

123
Re: Час прошел, но все горит зеленый




Отправлено: 10.08.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, статья больше вопросов, чем ответов, особенно по тексту

Житель Карбышева
Re: Час прошел, но все горит зеленый




Отправлено: 10.08.17 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему все пешиходные светофоры на Карбышева либо не работают либо вообще сняты, такое ощущущение что светофоры с Карбышева используют как доноров для ремонта других светофоров на центральных улицах
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