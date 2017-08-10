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Бывалый:
Я не знаю
А я знаю, потому что был и видел, не только красивую обертку, но и району трущоб, наверно отсюда и появилось название хрущобы.
И не передергивай как всегда, речь идет не о домах, а о плановых застройках.
Цитата:
Бывалый:
Почему неудачный?
Потому что сам сказал, теперь тоже перевернул. Ты сравнивал совок и новострой, но ни как сталинки с хрущевко-брежнивками.
Цитата:
Бывалый:
Качество он нашел...
Ты ап чем ? Ерундой не болтай, по существу отвечай.
Цитата:
Бывалый:
Нет.
Сейчас делают чистовой ремонт.
А раньше доделывали массовые огрехи, а неисправимые в виде кривизны стен и потолков - прятали.
Ты что - не получал в сов.время квартиру?
Забыл какой это веселый процесс все там доделать и переделать нафиг?
Вот как раз и да.
И сейчас доделывают огрехи. И в газете этой не раз писалось. Ты видимо как всегда, там забыл, тут помню.
Насчет доделать и переделать, мимо ..нормально въезжали в две квартиры..сначала 121 серии, потом в киевскую планировку.
Ты еще скажи, что получал квартиру в советское время и занимался сам лично переделками.
Сколько тогда тебе лет старче ? Да и вообще по слухам ты с району, такшта все твои рассказы, типо " бабка там где то рассказала"
Можешь дальше и не отвечать, так как бред твой выеденного яйца не стоит.
Огрехи были тогда и не кто этого не отрицает.
Но так восхвалять " новострои", которые кстати иногда даже валяться, это уж чересчур и перебор.
Одна ложь и провокация, из твоих уст слышна постоянно.