Далёкий Re: Повышение зарплаты учителям на 200 процентов за знание... #16







Отправлено: - 21:08 Русский нужен для общения с ближайшими соседями, английский - с миром, казахский - без комментариев. Но не все так хорошо, как кажется. Возрастет нагрузка на школьников, а скорее просто будут меньше уделять внимания другим предметам, кому-то часы урежут, и образование в целом пострадает. А если и преподавать начнут на неродном языке, то образование пострадает вдвойне. Зато не очень образованных, но со знанием английского всегда будут рады принять в макдональдсах и прочих общепитах там, за бугром. Готовят обслуживающий персонал на зарубежные гранты.