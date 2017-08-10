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§ NG.kz
В Казахстане растут цены на новостройки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29207
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на вторичном рынке жилья падают, покупательский спрос уходит в "первичку". С начала текущего года за 7 месяцев цены перепродажи благоустроенного жилья (квартир в многоквартирном доме) снизились на 0,3%, на неблагоустроенное жилье - на 0,4%.
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Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Что за привычка сравнивать одну вторую и пять тринадцатых

Сравниваю сравнимое: современная застройка там и тут.
Чо не так-то?
Ну нету в Астане панельных уродских новостроев, нету.
Равно как и в Че домов с индивидуальной архитектурой.
Не могу я сравнить новые астанинские панельки с таковыми челябинскими в силу отсутствия в природе первых.
Вот и приходится сравнивать один класс событий - строительство нового жилья.

§ Victor Yang
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9009
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Сравниваю сравнимое: современная застройка там и тут.
Чо не так-то?

1. Ценовой сегмент новостроек.
2. Статус города.
Профайл

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
1. Ценовой сегмент новостроек.

Одинаков.
До девала штукарь-полтора шо там шо там.
Цитата:
Victor Yang:
2. Статус города.

А при чем тут статус?
Челябинск - развитый промышленный центр.
Сердце Южного Урала.
Населения там даже больше чем в Астане.
Все работают, трудятся не покладая рук.
Это с Кустанаем Че не сравним по финансовым возможностям, а с Астаной вполне себе.
И даже очень может статься что в Че средняя зарплата повыше чем в Астане будет...
(Я к чему про зарплату - в обоих городах жилье жители покупают, а не марсиане)
Такие дела...

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
Почему в Че не строят нормальное жилье?
Там что - у людей денег нет?
Даладно!
В Че денежных мешков поболее чем в Астане будет...

§ Обликоморале
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3413
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я не знаю

А я знаю, потому что был и видел, не только красивую обертку, но и району трущоб, наверно отсюда и появилось название хрущобы.
И не передергивай как всегда, речь идет не о домах, а о плановых застройках.
Цитата:
Бывалый:
Почему неудачный?

Потому что сам сказал, теперь тоже перевернул. Ты сравнивал совок и новострой, но ни как сталинки с хрущевко-брежнивками.
Цитата:
Бывалый:
Качество он нашел...

Ты ап чем ? Ерундой не болтай, по существу отвечай.
Цитата:
Бывалый:
Нет.
Сейчас делают чистовой ремонт.
А раньше доделывали массовые огрехи, а неисправимые в виде кривизны стен и потолков - прятали.
Ты что - не получал в сов.время квартиру?
Забыл какой это веселый процесс все там доделать и переделать нафиг?

Вот как раз и да.
И сейчас доделывают огрехи. И в газете этой не раз писалось. Ты видимо как всегда, там забыл, тут помню.
Насчет доделать и переделать, мимо ..нормально въезжали в две квартиры..сначала 121 серии, потом в киевскую планировку.
Ты еще скажи, что получал квартиру в советское время и занимался сам лично переделками.
Сколько тогда тебе лет старче ? Да и вообще по слухам ты с району, такшта все твои рассказы, типо " бабка там где то рассказала"
Можешь дальше и не отвечать, так как бред твой выеденного яйца не стоит.
Огрехи были тогда и не кто этого не отрицает.
Но так восхвалять " новострои", которые кстати иногда даже валяться, это уж чересчур и перебор.
Одна ложь и провокация, из твоих уст слышна постоянно.
Профайл

§ Обликоморале
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3413
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Сравнимое сравнивай, а не столицу с областным городом.
И ту столицу, в которую миллиарды валюты вложены, что бы сделать из нее лицо страны.
Кстати, надо поискать, где то есть в сети.
Недавно натыкался, на трущобы Астаны, с описанием и картинками красочными.
Где проживает в основном приезжий люд. Такого даже в Кустанае счас не сыщешь.
Профайл

§ 112
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5543
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
люди годами не могут продать даже сбрасывая цены.

Вот что ты мне тут втираешь?
Годами?
Пример давай..
Тоже мне нашелся, годами..
Алчные люди, которые тогда на 180 продавали за 40 тысяч долларов однушку 30 квадратов, и сейчас за нее просят те же деньги..
Вот они то и продать не могут..
Где вас знатоки набирают?
Профайл

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты ап чем ?

О том, что нынче дома строят более долговечные чем сталинки.
Стройматериалы, понимаэшь, другие используются.
Технологии не стоят на месте.
Цитата:
Обликоморале:
И сейчас доделывают огрехи.

Какие?
Под окнами запенивание меняют? )))
Офигенные огрехи...
То ли дело раньше - кривые стены с которыми по сей день живут, да отколотые углы стеновых блоков и панелей, заделанные наспех паклей и закиданные слегонца штукатуркой, а то и вообще тупо обоями прикрытые... )))

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сравнимое сравнивай, а не столицу с областным городом.

Сравниваю сравнимое.
Ценовой диапазон одинаков.
А сравнивать с такими же как в Че, но масковскими, панелями, которые в пару раз дороже чем в Че - какой смысл?
Или ты хочешь чтобы я сравнивал новострой Астаны с индивидуальным новостроем Москвы, который в разы дороже астанинского при одинаковом качестве?
В чем же смысл тогда такого сравнения будет?
Цитата:
Обликоморале:
И ту столицу, в которую миллиарды валюты вложены

При чем тут миллиарды?
Они если и вкладываются, то в городскую инфраструктуру, а не в жилье.
Еще раз повторю для тех кто в танке: жилье покупают люди, за свои кровные, и никто им его покупку не дотирует, шо в Астане, шо в Че и Москве.
Но почему-то в Астане строят нормальное, человеческое, жилье, а в Че и Москве строят курятники панельные, раскрашенные в вырвиглазные цвета и больше напоминающие птицефабрику для кур-несушек, а не город для людей. (а все еще смеялись над выражением "говорят, в Москве кур доят" - а поди ж ты, и вправду доят)
Такая разница подходов ярко символизирует разное отношение людей к собственной жизни и жизни сограждан.

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Где проживает в основном приезжий люд

Типа таких что-ли: https :// www .yaplakal.com/forum2/topic334589.html ?

§ 112
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5543
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Квартиры..
Если раньше мою оценили по курсу 180 в 26 тысяч баксами, то сейчас она стоит максимум 14..
Кто то думает что за 14 тысяч в самом центре с ремонтом не возьмут?
Зацепят еще и как..
Профайл

Медный
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

А выдо сих пор живёте в 90-х? :lol:
теперь я вас понимаю

§ Сергей_я
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2035
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.08.17 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
А дом с черновой отделкой это вечный ремонт

если б этот вечный ремонт сэкономил бы в среднем 1 млн от 7-8 уже было бы не плохо.
Профайл

§ Обликоморале
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3413
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Высказался молодец.
Материалы более долговечные, ну так технологии не стоят на месте. Опять сравнил дисковый с кнопочным. Ничего нового.
Дома новые падают, Караганду помнишь ? В Кустанае в новостроях трещины, что вне, что снаружи. Не думаю даже перечислять, о чем уже не однократно писалось. И ты сам же будучи есчо в простыне, с сарказмом указывал, а что вы в бюджетном жилье хотели. Засучивайте типо рукава и доделывайте.
Насчет сравнимого и не сравнимого, на лукавил так, что даже школьник прочитав поймет, что ему лапшу вешают. Совсем чот ты разучился выдавать желаемое за действительное. Все шито белыми грубыми нитками. :lol:
Ну и про приезжих и правый берег..
Трущобы правого берега Астаны.
Профайл

Гость
В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 21:13
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