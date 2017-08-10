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§ NG.kz
Экс-сотрудник ЦРУ: Россия обойдёт западные санкции с помощью криптовалют
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29207
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российские власти начали активно интересоваться криптовалютой, поскольку рассматривают её в качестве инструмента для обхода западных санкций. Об этом в эфире канала MSNBC заявил бывший сотрудник ЦРУ и обозреватель The Daily Beast Марк Джонсон. Он также опубликовал статью, в которой заявляет, что якобы переход на криптовалюты обусловлен ужесточением санкций.
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мимопроходилЬ
Re: Экс-сотрудник ЦРУ: Россия обойдёт западные санкции с помощью...




Отправлено: 10.08.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На каждую хитрую гайку найдется болт с обратной резьбой. Криптовалютами они заинтересовались..

§ Макарыч
Re: Экс-сотрудник ЦРУ: Россия обойдёт западные санкции с помощью...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 523
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 10.08.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это информационный повод начать процесс регулирования эмиссии и хождения криптовалюты в самой демократической стране мира ))). Всегда все права и свободы в США ущемляются под благовидными предлогами: борьбы с террористами, вот сейчас Россию приплели. Не удивлюсь, что скоро появится закон запрещающий использование криптовалют в нынешнем их виде, введут регулятора, заставят разработчиков внедрить в коды хэшей какие-нибудь маркеры для идентификации ну или что-то наподобие... Вангую, короче
Профайл

§ Грибоедов
Re: Экс-сотрудник ЦРУ: Россия обойдёт западные санкции с помощью...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 10.08.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После такой заинтересованности может начаться пи здесь. Большой пи. Не там, здесь.
Профайл

Бывалый
Re: Экс-сотрудник ЦРУ: Россия обойдёт западные санкции с помощью...




Отправлено: 10.08.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо им свой стабфонд в биткоины конвертнуть. ))))
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