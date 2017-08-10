Макарыч Re: Экс-сотрудник ЦРУ: Россия обойдёт западные санкции с помощью... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 523

Регистрация: 19.10.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:27 Это информационный повод начать процесс регулирования эмиссии и хождения криптовалюты в самой демократической стране мира ))). Всегда все права и свободы в США ущемляются под благовидными предлогами: борьбы с террористами, вот сейчас Россию приплели. Не удивлюсь, что скоро появится закон запрещающий использование криптовалют в нынешнем их виде, введут регулятора, заставят разработчиков внедрить в коды хэшей какие-нибудь маркеры для идентификации ну или что-то наподобие... Вангую, короче