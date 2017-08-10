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≡ Повышение зарплаты учителям на 200 процентов за знание английского языка разъяснили в МОН		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Повышение зарплаты учителям на 200 процентов за знание английского языка разъяснили в МОН
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29207
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть соответствующее правило. То есть преподаватель прошел соответствующую переподготовку, владеет определенным уровнем английского языка и будет осуществлять подготовку непосредственно в старших классах по предметам: химия, физика, биология, если преподаватель пройдет курсы повышения квалификации, пройдет определенный уровень и будет преподавать на английском языке, то, соответственно, будет доплата
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§ Грибоедов
Re: Повышение зарплаты учителям на 200 процентов за знание...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 10.08.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все равно нормально преподаваться химия, физика и биология на английском не будет, хоть и хороша затея. Лучше бы пригласили реальных преподов из-за бугра. Кабы хотели добра своей стране. По-настоящему. А так, это не любовь. Видимость.
Профайл

Далёкий
Re: Повышение зарплаты учителям на 200 процентов за знание...




Отправлено: 10.08.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Русский нужен для общения с ближайшими соседями, английский - с миром, казахский - без комментариев. Но не все так хорошо, как кажется. Возрастет нагрузка на школьников, а скорее просто будут меньше уделять внимания другим предметам, кому-то часы урежут, и образование в целом пострадает. А если и преподавать начнут на неродном языке, то образование пострадает вдвойне. Зато не очень образованных, но со знанием английского всегда будут рады принять в макдональдсах и прочих общепитах там, за бугром. Готовят обслуживающий персонал на зарубежные гранты.
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