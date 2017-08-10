Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6796





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3412

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:09 Цитата: drakon:



Цитата: Vit:



Ну я как бы не буду с немцами спорить, точнее влазить в ваш в спор. Что мне так сказать для инфо дали, то и выложил. Не сам же фотал )))