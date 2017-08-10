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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3412
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Цитата:
Vit:

Ну я как бы не буду с немцами спорить, точнее влазить в ваш в спор. Что мне так сказать для инфо дали, то и выложил. Не сам же фотал )))
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11608
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Интересная все же многоходовочка !

Многоходовачка - не интересная,а долгосрочная.
Купюры - долгосрочные,с добавлением пластмассы... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11608
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
не буду с немцами спорить

А тут спора то и нет... :lol:
Vit- подтвердил,что снимок сделан
на моей земле... :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3412
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
на моей земле...

Прикупил что ли ?
Цитата:
drakon:
Многоходовачка

А тут, я про языг, а не долговечность, хотя и это тоже многое раскрывает.))
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