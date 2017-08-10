Цитата: Бывалый:

Я не знаю

А я знаю, потому что был и видел, не только красивую обертку, но и району трущоб, наверно отсюда и появилось название хрущобы.

И не передергивай как всегда, речь идет не о домах, а о плановых застройках.

Цитата: Бывалый:

Почему неудачный?

Потому что сам сказал, теперь тоже перевернул. Ты сравнивал совок и новострой, но ни как сталинки с хрущевко-брежнивками.

Цитата: Бывалый:

Качество он нашел...

Ты ап чем ? Ерундой не болтай, по существу отвечай.

Цитата: Бывалый:

Нет.

Сейчас делают чистовой ремонт.

А раньше доделывали массовые огрехи, а неисправимые в виде кривизны стен и потолков - прятали.

Ты что - не получал в сов.время квартиру?

Забыл какой это веселый процесс все там доделать и переделать нафиг?

Вот как раз и да.

И сейчас доделывают огрехи. И в газете этой не раз писалось. Ты видимо как всегда, там забыл, тут помню.

Насчет доделать и переделать, мимо ..нормально въезжали в две квартиры..сначала 121 серии, потом в киевскую планировку.

Ты еще скажи, что получал квартиру в советское время и занимался сам лично переделками.

Сколько тогда тебе лет старче ? Да и вообще по слухам ты с району, такшта все твои рассказы, типо " бабка там где то рассказала"

Можешь дальше и не отвечать, так как бред твой выеденного яйца не стоит.

Огрехи были тогда и не кто этого не отрицает.

Но так восхвалять " новострои", которые кстати иногда даже валяться, это уж чересчур и перебор.

Одна ложь и провокация, из твоих уст слышна постоянно.