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§ NG.kz
В Казахстане растут цены на новостройки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29207
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на вторичном рынке жилья падают, покупательский спрос уходит в "первичку". С начала текущего года за 7 месяцев цены перепродажи благоустроенного жилья (квартир в многоквартирном доме) снизились на 0,3%, на неблагоустроенное жилье - на 0,4%.
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Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Что за привычка сравнивать одну вторую и пять тринадцатых

Сравниваю сравнимое: современная застройка там и тут.
Чо не так-то?
Ну нету в Астане панельных уродских новостроев, нету.
Равно как и в Че домов с индивидуальной архитектурой.
Не могу я сравнить новые астанинские панельки с таковыми челябинскими в силу отсутствия в природе первых.
Вот и приходится сравнивать один класс событий - строительство нового жилья.

* Victor Yang
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9009
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Сравниваю сравнимое: современная застройка там и тут.
Чо не так-то?

1. Ценовой сегмент новостроек.
2. Статус города.
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Гость
В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 19:12
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 19:15
Комментарий проходит проверку.

§ Обликоморале
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3412
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я не знаю

А я знаю, потому что был и видел, не только красивую обертку, но и району трущоб, наверно отсюда и появилось название хрущобы.
И не передергивай как всегда, речь идет не о домах, а о плановых застройках.
Цитата:
Бывалый:
Почему неудачный?

Потому что сам сказал, теперь тоже перевернул. Ты сравнивал совок и новострой, но ни как сталинки с хрущевко-брежнивками.
Цитата:
Бывалый:
Качество он нашел...

Ты ап чем ? Ерундой не болтай, по существу отвечай.
Цитата:
Бывалый:
Нет.
Сейчас делают чистовой ремонт.
А раньше доделывали массовые огрехи, а неисправимые в виде кривизны стен и потолков - прятали.
Ты что - не получал в сов.время квартиру?
Забыл какой это веселый процесс все там доделать и переделать нафиг?

Вот как раз и да.
И сейчас доделывают огрехи. И в газете этой не раз писалось. Ты видимо как всегда, там забыл, тут помню.
Насчет доделать и переделать, мимо ..нормально въезжали в две квартиры..сначала 121 серии, потом в киевскую планировку.
Ты еще скажи, что получал квартиру в советское время и занимался сам лично переделками.
Сколько тогда тебе лет старче ? Да и вообще по слухам ты с району, такшта все твои рассказы, типо " бабка там где то рассказала"
Можешь дальше и не отвечать, так как бред твой выеденного яйца не стоит.
Огрехи были тогда и не кто этого не отрицает.
Но так восхвалять " новострои", которые кстати иногда даже валяться, это уж чересчур и перебор.
Одна ложь и провокация, из твоих уст слышна постоянно.
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§ Обликоморале
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3412
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Сравнимое сравнивай, а не столицу с областным городом.
И ту столицу, в которую миллиарды валюты вложены, что бы сделать из нее лицо страны.
Кстати, надо поискать, где то есть в сети.
Недавно натыкался, на трущобы Астаны, с описанием и картинками красочными.
Где проживает в основном приезжий люд. Такого даже в Кустанае счас не сыщешь.
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