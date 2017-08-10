74 Re: И снести «Набережные Челны»... #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4195

Регистрация: 06.09.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:12 Подделка туалетной бумаги КБК стала экспонатом в музее Челябинска



Контрафактная туалетная бумага Набережночелнинского КБК стала экспонатом музея подделок в Челябинске. Коллекцию собрали патентные поверенные, витриной пока служат компьютерные мониторы, где показывают фото товаров.



Образцы «Туалетной бумаги из Набережных Челнов» поступали на экспертизу из Оренбурга, Красноярска, Орска, Самары и других городов России. Подделывают эту бумагу и в Челябинске, причем южноуральские производители, по словам патентных поверенных, делают это качественнее других, сообщает пресс-служба предприятия.



Экспонаты патентные поверенные собирают уже 17 лет. Бумага стала предметом проверок в делах о защите интеллектуальной собственности. Когда накопилось более сотни примеров товаров, которые полностью или частично копируют брендовую продукцию, специалисты решили открыть музей. Среди экспонатов – поддельные игрушки, пельмени, макароны, мука и другое. В будущем планируется выставить их в онлайн-музее контрафакта для широкой общественности.



С подобной ситуацией Набережночелнинский КБК им. С.П. Титова сталкивается не первый год, но особенность нынешнего случая в том, что производители поддельной туалетной бумаги пришли в город, где работает сам комбинат.



«С начала марта участились звонки от потребителей, которые рассказывают, что в торговой сети нашего города появилась туалетная бумага, напоминающая с виду продукцию КБК, но по качеству значительно ей уступающая, - прокомментировал ситуацию коммерческий директор Набережночелнинского КБК Евгений Залогин. – Мы сделали контрольную закупку и выяснили, что данная туалетная бумага произведена компанией «Лорд Компани» в Новосибирске. На первый взгляд, дизайн упаковки очень похож на наш, но при более детальном рассмотрении видно, что эта бумага не является продукцией КБК».



Начальник юридического отдела КБК Сергей Шипицын рассказал, что комбинат уже подал заявление в УФАС по Новосибирской области, а также направил производителю предупреждение. Если компания в установленный срок не прекратит производство этой туалетной бумаги, юристы комбината обратятся в правоохранительные органы.



Имейте в виду, что рулончик, произведенный на КБК, имеет естественный цвет волокна и отверстие от штифта посередине рулона. У поддельной продукции отверстия нет, цвет более темный, качество заметно хуже. И еще: метраж «Туалетной бумаги из Набережных Челнов» 52 метра, а новосибирской – 40.



Набережночелнинский КБК им. С. П. Титова советует челнинцам внимательно относиться к выбору туалетной бумаги и не путать продукцию комбината с подделкой.