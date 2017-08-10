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§ NG.kz
Кого сбили на перекрестке в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29207
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот увидел на перекрестке Герцена и Дружбы БМВ кого-то сбила. С пассажирского места была вмятина на стекле. Говорят очередной скутерист был сбит.
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§ Обликоморале
Re: Кого сбили на перекрестке в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3412
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как это вмятина на стекле , поясните ?
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§ Сергей_я
Re: Кого сбили на перекрестке в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2034
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.08.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А как это вмятина на стекле , поясните ?

ну наверно стекло не разбилось, а просто треснуло и согнулось внутрь салона в месте удара.
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§ Обликоморале
Re: Кого сбили на перекрестке в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3412
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Ну в принципе скорей всего так и есть. Просто вмятина на стекле, звучит как то корява, на крыле или на капоте, звучало бы более убедительно)
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§ seroff
Re: Кого сбили на перекрестке в Костанае
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 10.08.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может поторопиться с вводом светофора или ждут труп? Там и так бешеный перекрёсток ,а власти не торопятся всё бабки пилят.
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Нурлан
Re: Кого сбили на перекрестке в Костанае




Отправлено: 10.08.17 - 17:49
Комментарий удален модератором.

ерлан
Re: Кого сбили на перекрестке в Костанае




Отправлено: 10.08.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нет такой "улицы" герцена в Костанае

Всем общий
Re: Кого сбили на перекрестке в Костанае




Отправлено: 10.08.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ерлан:
нет такой "улицы" герцена

Но когда-то была.Светлая ей память.

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Re: Кого сбили на перекрестке в Костанае




Отправлено: 10.08.17 - 19:03
Комментарий удален модератором.
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