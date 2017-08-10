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§ NG.kz
Два шведа, участвующие в Mongol Rally, побывали в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29207
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Необычный автомобиль был замечен в центре Костаная сегодня, 10 августа. Фотографию фиата, щедро украшенного надписями на английском языке и наклейками, прислали в редакцию "НГ" заинтригованные читатели.
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Re: Два шведа, участвующие в Mongol Rally, побывали в Костанае




Отправлено: 10.08.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может все таки 16 000 км?

* Victor Yang
Re: Два шведа, участвующие в Mongol Rally, побывали в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9009
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там не только два шведа были, вообще. Я штук пять автомобилей было. На одной был знак GB.
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