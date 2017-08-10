Victor Yang Re: Два шведа, участвующие в Mongol Rally, побывали в Костанае #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 9009

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 18:46 Там не только два шведа были, вообще. Я штук пять автомобилей было. На одной был знак GB.