|Цитата:
Обликоморале:
А кто строил в то время, заграница тоже не отличалась этим.
Я не знаю как там за границей тогда.
Но подозреваю что сталинок там нет.
И, о боже, европейцы зачастую вообще живут в домах, которым по 300, а то и все 500, лет...
Цитата:
Обликоморале:
Это все равно что сравнивать дисковый телефон с современными кнопочными, пример не удачный.
Почему неудачный?
Как раз удачный.
До нынешних планировок старый дисковый телефон (сталинки) был лучше нового кнопочного (хрущи, брежни, панели).
Цитата:
Обликоморале:
Тебе тут говорят, не за планировки, а качество постройки..качество.
А что - качество?
Ты погляди на валящиеся и осыпающиеся фасады этого "качества" и подумай в каком состоянии там уже несущие конструкции и сравни их хотя бы с теми же панельками, которым самым первым (тарана 70) в этом году 50 лет стукнуло.
Качество он нашел...
Цитата:
Обликоморале:
Многие вселяются в новострой и все кардинально ремонтируют и переделывают.
Все так же, как и во времена "совдепа".
Нет.
Сейчас делают чистовой ремонт.
А раньше доделывали массовые огрехи, а неисправимые в виде кривизны стен и потолков - прятали.
Ты что - не получал в сов.время квартиру?
Забыл какой это веселый процесс все там доделать и переделать нафиг?