Цитата: Обликоморале:

А кто строил в то время, заграница тоже не отличалась этим.

Я не знаю как там за границей тогда.

Но подозреваю что сталинок там нет.

И, о боже, европейцы зачастую вообще живут в домах, которым по 300, а то и все 500, лет...

Цитата: Обликоморале:

Это все равно что сравнивать дисковый телефон с современными кнопочными, пример не удачный.

Почему неудачный?

Как раз удачный.

До нынешних планировок старый дисковый телефон (сталинки) был лучше нового кнопочного (хрущи, брежни, панели).

Цитата: Обликоморале:

Тебе тут говорят, не за планировки, а качество постройки..качество.

А что - качество?

Ты погляди на валящиеся и осыпающиеся фасады этого "качества" и подумай в каком состоянии там уже несущие конструкции и сравни их хотя бы с теми же панельками, которым самым первым (тарана 70) в этом году 50 лет стукнуло.

Качество он нашел...

Цитата: Обликоморале:

Многие вселяются в новострой и все кардинально ремонтируют и переделывают.

Все так же, как и во времена "совдепа".

Нет.

Сейчас делают чистовой ремонт.

А раньше доделывали массовые огрехи, а неисправимые в виде кривизны стен и потолков - прятали.

Ты что - не получал в сов.время квартиру?

Забыл какой это веселый процесс все там доделать и переделать нафиг?