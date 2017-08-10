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§ NG.kz
В Казахстане растут цены на новостройки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29205
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на вторичном рынке жилья падают, покупательский спрос уходит в "первичку". С начала текущего года за 7 месяцев цены перепродажи благоустроенного жилья (квартир в многоквартирном доме) снизились на 0,3%, на неблагоустроенное жилье - на 0,4%.
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Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
сталинки как раз в почете

Они были в почете до поры до времени.
Потому что СССР не строил нормального жилья с нормальными планировками и высокими потолками.
То есть они безусловно в почете, если сравнивать их с хрущами, брежневками и убогими панельками.
А вот сравнение с современными планировками они не выдерживают никакого, абсолютно.
Я конечно понимаю что у вас в Че, как и в Мск, в Спб, нифига и по сей день не строят нормальное жилье, а лишь шлепают уродские однотипные панельные скворечники. только что раскрашивают им фасады в блевотно-яркие вырвиглазные цвета, выдавая сие уныние за шедевры архитектуры...
По сравнению с такими "домами" - до-а-а-а... сталинки верх совершенства.
Бедные вы, бедные...
Жаль мне вас...

Медный
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Я как бы смотрю со стороны тех кого большинство - "работающая на дядю" или государство (как бы там не называлась форма собственности)... думаю, что их большинство.
а купить чтобв продать или сдавать конечно саблазн велик, но если ты не ребёнок богатых родителей (чиновников, депутатов, руководителей крестьянских хозяйств, ворья всякого, ну и т.д. ) то не светит тебе после вуза квартирка :-(
даже если пойдёшь работать, то без женитьбы-замужества, да и с ним, нужно долго копить, а потом ещё полжизни выплачивать.
народ, жизнь то одна ;-) и кто-то очень хорощо проводит время, пока вы работаете сначала на проценты для их весёлой жизни. Пусть в ваше сознании живёт теперь эта мысль :lol:

Аноним
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
цены на рынке снизились на 0,3-0,4%

Давайте посчитаем: от 1 одного миллиона 1% - это 10 000 тенге. 0,3% - 3 000 тенге. Возьмём грубо стоимость квартиры 10 лямов - это ж целых 30 000 тенге!!! Ну пипец как подешевело! Побегу скорей вторичку скупать!

* 74
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4195
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.08.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Они были в почете до поры до времени.
Потому что СССР не строил нормального жилья

паря, ну что ты видел то дальше своего аула то?? я понимаю все однотипное для тебя... но ладно что уж там, выбрался ты с колхоманов.. но тяготит то тебя, что мы знаем кто ты есть на самом деле....
Профайл

Медный
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

1.Цитата:
Спрос на вторичное жилье оставался низким на протяжении всех 7 месяцев текущего года

это наверное когда по телефону звонят и спрашивают :-o
2. Наверное это не надо писать. Тут нужно включит логику ;-) строят новое жильё и не строят старое, так как оно построено уже некоторое время назад. Не так ли? Это чтобы определиться с наличием рынка нового и старого жилья и строительства
3. Проедте по новостройкам нашего города район дизельного-ниш, аэропорт... строится очень мало :lol: :lol: я как там проезжаю, раз в два месяца, так там новую многоэтажку возводят. Очень мало квадратных метров, очень мало
"Плохая музыка, очень плохая музыка" :lol:

1305
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 16:55
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3409
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Потому что СССР не строил нормального жилья с нормальными планировками и высокими потолками.

А кто строил в то время, заграница тоже не отличалась этим.
Цитата:
Бывалый:
То есть они безусловно в почете, если сравнивать их с хрущами, брежневками и убогими панельками.
А вот сравнение с современными планировками они не выдерживают никакого, абсолютно.

Это все равно что сравнивать дисковый телефон с современными кнопочными, пример не удачный.
Тебе тут говорят, не за планировки, а качество постройки..качество.
Оно ничем по большому счету не улучшилось, а стало еще хуже.
Многие вселяются в новострой и все кардинально ремонтируют и переделывают.
Все так же, как и во времена "совдепа".
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111
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 17:34
Комментарий удален модератором.

§ Сергей_я
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2034
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.08.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Многие вселяются в новострой и все кардинально ремонтируют и переделывают.

кстати да. Это еще один большой минус новостроек. Зачем мне их ремонт, который сделан абы как, что б было? Вы сделайте дешевле цену за квадрат, а остальное уже мои проблемы. Пускай там будут стены и максимум проводка. Глядишь и цены были бы более доступными. Но нет, им (застройщикам) так не выгодно. Лучше вложить в отделку сколько то тысяч, и потом продать этот же ремонт раза в 2 дороже.
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