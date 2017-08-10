Цитата: Бывалый:

Потому что СССР не строил нормального жилья с нормальными планировками и высокими потолками.

А кто строил в то время, заграница тоже не отличалась этим.

Цитата: Бывалый:

То есть они безусловно в почете, если сравнивать их с хрущами, брежневками и убогими панельками.

А вот сравнение с современными планировками они не выдерживают никакого, абсолютно.

Это все равно что сравнивать дисковый телефон с современными кнопочными, пример не удачный.

Тебе тут говорят, не за планировки, а качество постройки..качество.

Оно ничем по большому счету не улучшилось, а стало еще хуже.

Многие вселяются в новострой и все кардинально ремонтируют и переделывают.

Все так же, как и во времена "совдепа".