Обликоморале Re: Кого сбили на перекрестке в Костанае #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3409

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:31 Цитата: Сергей_я:



Ну в принципе скорей всего так и есть. Просто вмятина на стекле, звучит как то корява, на крыле или на капоте, звучало бы более убедительно)