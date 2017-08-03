КВН Re: Охваченные ремонтом, осыпанные деньгами #8







Отправлено: - 22:32 "По поводу газификации аким отметил, что процесс этот в области не затухает. Идет подключение абонентов в Качаре и селе Октябрьском (Лисаковск). В 2017 году подадут газ в села Алчановка, Антоновка Денисовского района, Тогузак, Ворошиловку и Боскуль Карабалыкского района. Идет строительство газопровода в Федоровку, начнется в ближайшее время строительство газопровода в Аманкарагай и Аулиеколь. В Перелесках природный газ есть, сжиженным вынуждены пользоваться жители станции, находящейся в поселке, их 131 человек. Выяснилось, что управление энергетики уже в курсе дела: готовится ПСД, на следующий год проблема будет решена."

А красные бордюры в эти села не будут ставить а? Мода нынче такая пошла. Известно, что 40 млн. выделялось для ЖМ Кунай, об этом говорил Аман в СМИ. ПСД также утвердили, а когда в г. Костанае, в ЖМ Кунай будет газ? Куда ушли эти жалкие 40 млн? Будет ли газ в Кунае? Стоит ли там приобретать недвижимость и земельные участки? В принципе место очень даже не плохое! Если в населенных пунктах (ЖМ) города областного значения нет газа, то по поводу того, что его протянут в дальние районы и поселки имеются большие сомнения. Хотя названные акимом села вряд ли будут расти, а вот если бы газ протянули ЖМ вблизи города, то тогда плотность населения там увеличится в сотни раз. Наверное это было бы и экономически выгодно в будущем. Хотя каждый по разному думает. Кто о будущем, кто о том, что надо сейчас и здесь, у каждого в башкес свои тараканы...