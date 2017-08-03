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§ NG.kz
Охваченные ремонтом, осыпанные деньгами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29205
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава региона 2 августа отчитался о проделанной работе перед депутатами облмаслихата. В ходе 7-й сессии 6-го созыва Архимеда МУХАМБЕТОВА слушали 29 депутатов, а также члены общественного совета области, руководители ветеранских организаций. Магистральная тема отчета - положительная динамика развития в большинстве сфер экономики.
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Ақбура
Re: Охваченные ремонтом, осыпанные деньгами




Отправлено: 03.08.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДОРОГИ ДОРОГИ... Недавно ездил в Аулиеколь. Увидел такую картину. При въезде в село Аулиеколь, по улице Алтынсарина (если не ошибаюсь), асфальт полили смолой и все !!! Я не знаю что это за технологии, но ямы и трещины остались там же где и были !!! Людям в наглую замазывают глаза !!! От перекрестка (Москалевского) до кафе "Жас Даурен" такая картина !!! дальше немного асфальт перекроили, но совсем чуть - чуть. Там же в Аулиеколе когда едешь в сторону "Больничного комплекса" вообще беда. Уже сколько лет прошло, сколько акимов поменялось, столько рек утекло, а ДОРОГИ ТЕ ЖЕ !!! Очень богатый, красивый и развитый район, но абсолютно ничего не делается . Нет ни одного производства, сельское хозяйство УНИЧТОЖАЮТ в буквальном смысле, выдумывая какой то мистический бруцеллез. Вот так вот.

§ saba
Re: Охваченные ремонтом, осыпанные деньгами
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 03.08.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши дороги, это история плохого менеджмента, давайте не будем считать, сколько ушло на откаты, при всей коррупции, это даже не так важно. Денег В Европе на км дороги выделяется в десять раз больше, но тратятся они с умом. Когда немцы в 90 з годах строили дороги в Калининграде, они за один день делали больше, чем наши на улице Майлина, за два года, вот это и есть плохой менеджмент. Можно ругать, а можно переделать?
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§ saba
Re: Охваченные ремонтом, осыпанные деньгами
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 137
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 03.08.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, если мне будет позволен совет, я бы попросил, депутатов областного маслихата, заложить большие деньги на проект оптимального проезда по городу, иначе ,с учетом ежегодного возрастания количества личного транспорта, город встанет, тогда будет плохо всем, даже если будут лучшие дороги в мире
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§ 112
Re: Охваченные ремонтом, осыпанные деньгами
112


(Пользователи)
Сообщений: 5539
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
учетом ежегодного возрастания количества личного транспорта, г

Просто налог ввести на автомобиль, с 1,6 объемом допустим 200 тысяч в год..
И выше.
Думаю проблема разрешиться сама собой..
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Читатель 1
Re: Охваченные ремонтом, осыпанные деньгами




Отправлено: 03.08.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не убедил, (дороги и спортобъекты)))

гость
Re: Охваченные ремонтом, осыпанные деньгами




Отправлено: 03.08.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Просто налог ввести на автомобиль, с 1,6 объемом допустим 200 тысяч в год..
И выше.

Продолжаем бредить?

§ Грибоедов
Re: Охваченные ремонтом, осыпанные деньгами
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 04.08.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улицы без асфальта... Звучит жутко. :-)
А если серьезно, для кого строятся многочисленные развлекательные центры типа Плазы? Проводился ли предварительно мониторинг покупательской способности населения области, города? Эксперты-финансисты на республиканских ресурсах в один голос твердят, что у народа нет денег. А то, что в заначке - он тратить не собирается в ожидании худших дней.
Сейчас мегацентры всасывают кредитное бабло, но это не может продолжаться до бесконечности. В 2018 году какой-нибудь РЦ накроется мегатазом.
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КВН
Re: Охваченные ремонтом, осыпанные деньгами




Отправлено: 04.08.17 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По поводу газификации аким отметил, что процесс этот в области не затухает. Идет подключение абонентов в Качаре и селе Октябрьском (Лисаковск). В 2017 году подадут газ в села Алчановка, Антоновка Денисовского района, Тогузак, Ворошиловку и Боскуль Карабалыкского района. Идет строительство газопровода в Федоровку, начнется в ближайшее время строительство газопровода в Аманкарагай и Аулиеколь. В Перелесках природный газ есть, сжиженным вынуждены пользоваться жители станции, находящейся в поселке, их 131 человек. Выяснилось, что управление энергетики уже в курсе дела: готовится ПСД, на следующий год проблема будет решена."
А красные бордюры в эти села не будут ставить а? Мода нынче такая пошла. Известно, что 40 млн. выделялось для ЖМ Кунай, об этом говорил Аман в СМИ. ПСД также утвердили, а когда в г. Костанае, в ЖМ Кунай будет газ? Куда ушли эти жалкие 40 млн? Будет ли газ в Кунае? Стоит ли там приобретать недвижимость и земельные участки? В принципе место очень даже не плохое! Если в населенных пунктах (ЖМ) города областного значения нет газа, то по поводу того, что его протянут в дальние районы и поселки имеются большие сомнения. Хотя названные акимом села вряд ли будут расти, а вот если бы газ протянули ЖМ вблизи города, то тогда плотность населения там увеличится в сотни раз. Наверное это было бы и экономически выгодно в будущем. Хотя каждый по разному думает. Кто о будущем, кто о том, что надо сейчас и здесь, у каждого в башкес свои тараканы...

Санар
Re: Охваченные ремонтом, осыпанные деньгами




Отправлено: 05.08.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понятно что дороги надо делать но небольшие улицы надо немного хотя бы посмотреть так ул.Летунова ужас а в проулке Павлова мрак там живут одни пенсионеры и инвалиды.Обратите внимание на проулок Павлова а нужно 3-4 кузова старого асфальта который снимают с дороги и продают по 15000 тенге.Если надо и деньги соберем.

lat
Re: Охваченные ремонтом, осыпанные деньгами




Отправлено: 09.08.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Аркалыке лет десять назад отремонтировали улицу Демченко. При этом часть метров 500 разрыли и оставили, до сих пор разрытая. Посадили на 5 лет за это акмолинца. В этом году в Аркалыке ремонтировали улицу Абая, оставили также метров 500 или больше...

§ Vradon
Re: Охваченные ремонтом, осыпанные деньгами
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 19
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 10.08.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ақбура:Недавно ездил в Аулиеколь. Увидел такую картину.

О чем вы вообще? я только вчера с аулиеколя вернулся, какая смола? Асфальт лежит нормальный, трасса нормальная. Вы хотя бы бред немного фильтруйте прежде чем к интернету подходить
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