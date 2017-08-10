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§ NG.kz
Новое - это хорошо убитое старое
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29205
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 августа, отчитываясь перед населением о реализации программы «Костанай аулалары», аким области Архимед МУХАМБЕТОВ обронил странную фразу: «Впервые мы начали благоустраивать дворы...» Видимо, глава региона запамятовал о проекте с говорящим названием «Наш двор», который прекратил существование только в прошлом году. Или решил, что первый ком и блином-то не считается.
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§ 112
Re: Новое - это хорошо убитое старое
112


(Пользователи)
Сообщений: 5539
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власть должна, власть должна..
Люди сами кроме как испоганить и поломать, не должны ничего?
Профайл

в теме
Re: Новое - это хорошо убитое старое




Отправлено: 10.08.17 - 06:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НУ у нас так всегда.
Главное открыть, показать, себя похвалить, отчитаться, освоить средства.
А потом хоть трава не расти и гори все синем пламенем.
Главное существует на бумаге, а как оно на самом деле ужо вторично.
Медали раздали, премии получили, а вы уже дальше все сами.
Что по сути жители многих дворов и делают.
Реставрируют, восстанавливают-ремонтируют.

тырц-пырц
Re: Новое - это хорошо убитое старое




Отправлено: 10.08.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вчера в гостях были, во дворе дома строительная 10А не детская площадка, а заасфальтированная территория для желающих покалечиться. Серьезно, там ни единого безопасного метра. четыре дома стоят подъездами друг к другу, внутри территория такая большая, а ума ей не дали. кстати, там вокруг так убого, грязно и мрачно, как будто в индии район касты "неприкасаемых".

§ Обликоморале
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3409
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Власть должна, власть должна..

На то она и власть, для этого и трудится.
Или ты хочешь безвластия, анархии ?
Цитата:
112:
Люди сами кроме как испоганить и поломать, не должны ничего?

Вопрос,ниже ответ.
Цитата:
в теме:
Что по сути жители многих дворов и делают.
Реставрируют, восстанавливают-ремонтируют.
Профайл

гость
Re: Новое - это хорошо убитое старое




Отправлено: 10.08.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Люди сами кроме как испоганить и поломать, не должны ничего


про себя рассказываешь так понял.
но таких как ты меньшинство.
из-за таких как ты страдают остальные.

тырц-пырц
Re: Новое - это хорошо убитое старое




Отправлено: 10.08.17 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Ладно, мы еще молчали, когда у нас песок из песочницы таскали, когда брусчатку на акимате укладывали, - возмутилась местная жительница Лариса АЛЕКСЕЕВА.

вот такие молчуны))) у вас весь песок стащили, а вы молчите дальше. Вообще, нужна глобальная ревизия деятельности ПКСК, жаль только некому их прижучить. В законе написано, что жильцы могу сами создать ревизионную комиссию, только если жильцам плевать даже на то, что горят лампочки круглосуточно, доводчик металлических дверей не работает, да что уж там говорить, не могут в подъезде на своем этаже прибраться, выходит, ПКСК что хотят, то и творят

§ Доктор СИЗО
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3710
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.08.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Власть должна, власть должна..
Люди сами кроме как испоганить и поломать, не должны ничего?

- да городская власть должна делать все для народа...и никак иначе...
- съезди к своему другу Дракону и посмотри на месте работу тамошних бургомистров....
- наши чудилы, хотя вроде и законы европейские давно переписали, но пока только научились отбирать для себя в кипящем казане жирные и большие куски мяса....
-хватит болтать....тошнит уже от тебя....
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§ 112
Re: Новое - это хорошо убитое старое
112


(Пользователи)
Сообщений: 5539
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
съезди к своему другу Дракону и посмотри на месте работу тамошних

Там десантники ходят по фонтанам и разбивают все что можно головой?
Или дворовая пьянь с сигаретами сидит на детских площадках по вечерам и вырывает карусели с корнями?
Ну спроси у него, как там у них с этим..
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§ 112
Re: Новое - это хорошо убитое старое
112


(Пользователи)
Сообщений: 5539
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
На то она и власть, для этого и трудится.
Или ты хочешь безвластия, анархии ?

Где я хочу?
Если нытики хотят чего то, пусть сами идут во власть и делают..
Что же сидят то моски тут сушат?
Профайл

гость
Re: Новое - это хорошо убитое старое




Отправлено: 10.08.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
- да городская власть должна делать все для народа...и никак иначе...
- съезди к своему другу Дракону и посмотри на месте работу тамошних бургомистров....
- наши чудилы, хотя вроде и законы европейские давно переписали, но пока только научились отбирать для себя в кипящем казане жирные и большие куски мяса....
-хватит болтать....тошнит уже от тебя....

Под каждым словом подписался.
А под последним предложением раз пять сразу :lol:

Гога
Re: Новое - это хорошо убитое старое




Отправлено: 10.08.17 - 14:24
Комментарий удален модератором.

§ yudjin
Re: Новое - это хорошо убитое старое
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4729
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.08.17 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Программы оказывается какие-то существуют...
А между прочим, мой двор дважды в 2013 и 2016 годах признавался лучшим в городе... но шо то акиматовские в первый год отделались сувенирами, а второй раз суммой тыщ в 100.... А двор, кстати, благоустроен по программе "Советское наследие" заботливо ежегодно подшаманеный и подкрашенный нерукожо..ми жильцами при участии ПКСК...им кстати лишнюю грамоту на стенку в радость повесить. Поэтому и выглядит в разы лучше своих ровесников.
А между тем в январе дому исполнится 35.... Ау, акиматовские, ждём с подарком в виде восстановления в некоторых местах бордюров (можно не гранитного, а даже б/у с Абая), асфальта или покраски фасада как на Карбышева...
Но ведь кака закавыка... дом не по маршруту из аэропорта находится... На мой вопрос о том, подавали ли заявку на покраску фасада как просил акимат, председатель ПКСК так мне и ответил: - ты же знаешь где у нас фасады красят?

Пыс-пыс. Дорогая редакция, можно попросит в скобках указывать привычное название переименованных улиц?
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§ Обликоморале
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3409
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что же сидят то моски тут сушат?

По себе опять судишь ?
тут ващпе тебя послушаешь, все кто критикует тех ,кто по должности своей недоброкачественно выполняет свою работу, должны идти заместо них в дорожники, полицию, власть, врачей и т.п. Замечательно. Чудесно. Грамотный подход к решению вопросов. И наверно все изменится вмиг ?
А куда мы денем тех, кто там сейчас находится :-x ? Пусть пополняют ряды безработных, как не оправдавшие доверия и свои должности ?
Кстати, а как ты к критике редакции, ее обличающие-разоблачающим статьям относишься ?
Жду, ответов, адекватных. :lol:
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§ Доктор СИЗО
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3710
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.08.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Под каждым словом подписался.
А под последним предложением раз пять сразу :lol:

спасибо дорогой....неужели хохол появился))))
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