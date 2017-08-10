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Бывалый:
Потому что СССР не строил нормального жилья с нормальными планировками и высокими потолками.
А кто строил в то время, заграница тоже не отличалась этим.
Цитата:
Бывалый:
То есть они безусловно в почете, если сравнивать их с хрущами, брежневками и убогими панельками.
А вот сравнение с современными планировками они не выдерживают никакого, абсолютно.
Это все равно что сравнивать дисковый телефон с современными кнопочными, пример не удачный.
Тебе тут говорят, не за планировки, а качество постройки..качество.
Оно ничем по большому счету не улучшилось, а стало еще хуже.
Многие вселяются в новострой и все кардинально ремонтируют и переделывают.
Все так же, как и во времена "совдепа".