drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6793





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11605

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:35 Цитата: Обликоморале:

Мюнхен. На днях. Что бы это значило ?))))

Фото снято не в Мюнхене. Фото снято на

нашей земле - Нижняя Саксония. В 32 км.

от райцентра Линген.Это недалеко от

места,где живёт мой младший брат.

Номера "почти" - Полицейские. Только

на номере после буквы Р - не хватает

буквы М,тоесть- Полиция Мюнхена.

Здесь почти в каждом городе есть клубы

Retroauto-ретроавтомобилей.У нас такая

выставка проходит в райцентре каждые

2 года. Где то на просторах Деревеньки

есть и фото и видео.Там я показывал

Американскую Полицейскую и Английскую

военную машины. И Чайку Брежнева.Не сочти

за труд - поищи...

