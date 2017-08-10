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§ NG.kz
Кого сбили на перекрестке в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот увидел на перекрестке Герцена и Дружбы БМВ кого-то сбила. С пассажирского места была вмятина на стекле. Говорят очередной скутерист был сбит.
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* Обликоморале
Re: Кого сбили на перекрестке в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3403
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как это вмятина на стекле , поясните ?
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