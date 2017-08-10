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§ NG.kz
В Казахстане растут цены на новостройки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на вторичном рынке жилья падают, покупательский спрос уходит в "первичку". С начала текущего года за 7 месяцев цены перепродажи благоустроенного жилья (квартир в многоквартирном доме) снизились на 0,3%, на неблагоустроенное жилье - на 0,4%.
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простынь
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Теплое, ламповое ))

Устарело, как г мамонта. Придумай чинить новое

топоним
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Спрос на вторичное жилье падает - цены на рынке снизились на 0,3-0,4% за 7 месяцев текущего года. Цены в новостройках, напротив, растут

Наконец то у кустанайцев мозги начали проклёвываться.. Лучше поздно чем никогда.

§ 112
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5539
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас с двухэтажек хрущевок, у которых толщина стен под метр, тоже сбегают люди почему то..
Там деревянные лестницы еще..
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* 74
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.08.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Покупай в двухэтажках, построенных в 50-е годы.

истинный балб... сталинки как раз в почете.. ох дитя 90-х... не ума ни фантазии
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* Victor Yang
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9006
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
привет Жана калаловцам!

Не, тут ты неправ. Жана Кала - вполне нормальные дома. А вот Наурыз - тот да, не очень. Ну и вообще дома, построенные по гос.заказу. Потому как денег мало, сроки поджимают - вот и экономят на всем подряд, чтобы сдать в срок.
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* Доктор СИЗО
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3707
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
в центре как минимум за неделю появилось пять магазинов-
"продам или сдам". так что не смешил бы людей.
а уж про квартиры-- вообще смешно..
люди годами не могут продать даже сбрасывая цены.
неликвидный товар....не тешь себя иллюзиями,
ты со своими хрущевками до конца жизни теперь...

-действительно....еще в Качарах и Аркалыке набрал бы себе жилья ....домовладелец ускоколейный....))))) внук хероя советского союза....)))))
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гость
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Покупай в двухэтажках, построенных в 50-е годы.

Ты хоть цены в этих двухэтажках на квартиры знаешь?
И насколько качественно это жилье построено.
Какие там потолки, кухни, коридоры?
Как тепло зимой и прохладно в жару летом.
И кто сейчас там проживает, сделав под себя качественный ремонт, а не " евро" 112.
Они сейчас читают это и просто с тебя ржут.
Очередной раз сел в лужу.
Прям на Бис!

Медный
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интереснр почему люди вдруг начали покупать новое жильё? У людей появились деньги?
Лично у меня такое видение данного явления: на новые хаты активно выдаётся ипотека. Брать новую квартиру в ипотеку или старую... какой же сделают выбор люди?
Кроме того на старые дома частного сектора фактически невозможно взять кредит.
как то так. Как обычно психология и немного эконом манипуляций

§ Сергей_я
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2032
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.08.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Покупай в двухэтажках, построенных в 50-е годы.

зачем? В городе есть и получше жилье, и судя по тому что стало с ним, за 15-20 лет, и посмотреть на новостройки, которым по 4-5 лет невольно задумываешься, а вообще не начнут ли эти новостройки лет через 10-15 падать, раз уже трещины в стенах, крыши - одно название, а межкомнатную дверь можно кулаком пробить...
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§ Сергей_я
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2032
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.08.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Жана Кала

согласен. Дома от БК еще более ли менее, а те, что от колбасных дел мастеров и прочих не пойми кого - в них просто жить страшно. Это особенно касается тех многоэтажек, которые строятся точечно, в чужих дворах, на бывших детских площадках.
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* 74
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.08.17 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Они сейчас читают это и просто с тебя ржут.
Очередной раз сел в лужу.
Прям на Бис!

он этот из 90-х вырос... дитя аула... так что не заморачивайтесь по этому поводу.
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§ Сергей_я
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2032
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.08.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Интереснр почему люди вдруг начали покупать новое жильё? У людей появились деньги?

У определенного круга людей деньги никуда и не пропадали и плюс к этому многие переезжают с деревень в город.
Ну и про коммерсантов не нужно забывать, которые скупают квартиры на заре строительства и потом их просто либо перепродают, либо успешно сдают.
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