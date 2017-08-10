yudjin Re: Новое - это хорошо убитое старое #12





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4729

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:45 Программы оказывается какие-то существуют...

А между прочим, мой двор дважды в 2013 и 2016 годах признавался лучшим в городе... но шо то акиматовские в первый год отделались сувенирами, а второй раз суммой тыщ в 100.... А двор, кстати, благоустроен по программе "Советское наследие" заботливо ежегодно подшаманеный и подкрашенный нерукожо..ми жильцами при участии ПКСК...им кстати лишнюю грамоту на стенку в радость повесить. Поэтому и выглядит в разы лучше своих ровесников.

А между тем в январе дому исполнится 35.... Ау, акиматовские, ждём с подарком в виде восстановления в некоторых местах бордюров (можно не гранитного, а даже б/у с Абая), асфальта или покраски фасада как на Карбышева...

Но ведь кака закавыка... дом не по маршруту из аэропорта находится... На мой вопрос о том, подавали ли заявку на покраску фасада как просил акимат, председатель ПКСК так мне и ответил: - ты же знаешь где у нас фасады красят?



Пыс-пыс. Дорогая редакция, можно попросит в скобках указывать привычное название переименованных улиц?