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§ NG.kz
В Костанае трехлетняя девочка упала с пятого этажа и осталась жива
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧП произошло 9 августа в 20.49, сообщает пресс-служба ДЧС по Костанайской области. Ребенок 2014 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома №76 по улице Амангельды.
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* 74
Re: В Костанае трехлетняя девочка выпала с пятого этажа и...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4193
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.08.17 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мистика.. ангел..
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§ KOS77
Re: В Костанае трехлетняя девочка упала с пятого этажа и...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 609
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 10.08.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой ребенок, когда только начал на ноги вставать, я купил в магазине оконной фурнитуры небольшие блокираторы створок окна. Крепится на двух саморезах к профилю, блокируется ключем и позволяет открыть окно лишь для проветривания. Цена вопроса 1500 тг за 2 шт, причем один на пробу успел за 500 купить, а второй через неделю уже за 1000 продали (объяснив разницу в цене ростом курса доллара, который подорожал за это время всего на 5-7 тг). Неужели так сложно устранить возможность полного открытия оконной створки, когда в доме маленькие дети?
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