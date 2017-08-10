KOS77 Re: В Костанае трехлетняя девочка упала с пятого этажа и... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 609

Регистрация: 14.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:53 Мой ребенок, когда только начал на ноги вставать, я купил в магазине оконной фурнитуры небольшие блокираторы створок окна. Крепится на двух саморезах к профилю, блокируется ключем и позволяет открыть окно лишь для проветривания. Цена вопроса 1500 тг за 2 шт, причем один на пробу успел за 500 купить, а второй через неделю уже за 1000 продали (объяснив разницу в цене ростом курса доллара, который подорожал за это время всего на 5-7 тг). Неужели так сложно устранить возможность полного открытия оконной створки, когда в доме маленькие дети?