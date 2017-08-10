Цитата: гость:

в центре как минимум за неделю появилось пять магазинов-

"продам или сдам". так что не смешил бы людей.

а уж про квартиры-- вообще смешно..

люди годами не могут продать даже сбрасывая цены.

неликвидный товар....не тешь себя иллюзиями,

ты со своими хрущевками до конца жизни теперь...



-действительно....еще в Качарах и Аркалыке набрал бы себе жилья ....домовладелец ускоколейный....))))) внук хероя советского союза....)))))