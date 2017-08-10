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§ NG.kz
В Казахстане растут цены на новостройки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29202
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на вторичном рынке жилья падают, покупательский спрос уходит в "первичку". С начала текущего года за 7 месяцев цены перепродажи благоустроенного жилья (квартир в многоквартирном доме) снизились на 0,3%, на неблагоустроенное жилье - на 0,4%.
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Гость
В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 13:37
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Гость
В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 13:38
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§ 112
В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5539
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 13:40
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§ 74
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4190
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.08.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Покупай в двухэтажках, построенных в 50-е годы.

истинный балб... сталинки как раз в почете.. ох дитя 90-х... не ума ни фантазии
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* Victor Yang
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9005
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.17 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
привет Жана калаловцам!

Не, тут ты неправ. Жана Кала - вполне нормальные дома. А вот Наурыз - тот да, не очень. Ну и вообще дома, построенные по гос.заказу. Потому как денег мало, сроки поджимают - вот и экономят на всем подряд, чтобы сдать в срок.
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§ Доктор СИЗО
В Казахстане растут цены на новостройки
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3706
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.08.17 - 14:04
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Гость
В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 14:05
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Гость
В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 14:25
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