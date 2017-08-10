Victor Yang Re: В Казахстане растут цены на новостройки #19





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 9005

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:55 Цитата: 74:

привет Жана калаловцам!

Не, тут ты неправ. Жана Кала - вполне нормальные дома. А вот Наурыз - тот да, не очень. Ну и вообще дома, построенные по гос.заказу. Потому как денег мало, сроки поджимают - вот и экономят на всем подряд, чтобы сдать в срок.