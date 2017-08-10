NG.kz В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины о том, что его истязал работодатель



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29202

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:32 Гражданин И. сообщил, что руководитель одного из КХ Аулиекольского района систематически избивает его. В заявлении пояснил, что несколько раз пытался убежать, но его возвращали обратно и заставляли работать насильно.

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