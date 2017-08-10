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≡ В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины о том, что его истязал работодатель		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины о том, что его истязал работодатель
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29202
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданин И. сообщил, что руководитель одного из КХ Аулиекольского района систематически избивает его. В заявлении пояснил, что несколько раз пытался убежать, но его возвращали обратно и заставляли работать насильно.
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§ drakon
Re: В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11605
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А истязателя то задержали?... :-o
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§ Доктор СИЗО
В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины о том, что его истязал работодатель
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3706
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.08.17 - 13:47
Комментарий проходит проверку.
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§ лимон
В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины о том, что его истязал работодатель
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 436
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.08.17 - 14:09
Комментарий проходит проверку.
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Гость
В Аулиекольском районе проводится проверка по жалобе мужчины о том, что его истязал работодатель




Отправлено: 10.08.17 - 14:13
Комментарий проходит проверку.
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