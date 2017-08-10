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§ NG.kz
В Казахстане растут цены на новостройки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29202
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на вторичном рынке жилья падают, покупательский спрос уходит в "первичку". С начала текущего года за 7 месяцев цены перепродажи благоустроенного жилья (квартир в многоквартирном доме) снизились на 0,3%, на неблагоустроенное жилье - на 0,4%.
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§ 74
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4190
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
качество новостроек г..
привет Жана калаловцам!
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§ 112
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5539
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, процесс пошел, как говорится..
Скупка квартир и магазинов еще началась месяцев 5 назад..
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§ Сергей_я
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2029
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.08.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
качество новостроек г..

если б у меня был выбор, то я б 100 раз подумал, прежде чем купить жилье именно в новостройке.

[Исправлено: Сергей_я, 10.08.2017 - 13:18]
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гость
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Скупка квартир и магазинов еще началась месяцев 5 назад

Да, при очередной девальвации тенге. Интересно будет смотреть как цены на недвигу рухнут.
Очередной мыльно-спекулятивный пузырь надувается.

гость
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в оригинале новости это так
////Покупательский спрос уходит в "первичку", отмечают аналитики.///

в новости нг с тенгри "отмечают аналитики" пропущено.

а это все и обьясняет..
эксперды,аналитики.... мульон их.
кто их услуги оплачивает, тот и танцует что и как.
есть еще кто все верит всему этому словесному поносу?

§ 112
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5539
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
если б у меня был выбор, то я б 100 раз подумал, прежде чем купить жилье именно в новостройке.

Но с другой стороны, у меня дом в Рудном например уже разваливается, как то ремонтируют его, крыша к чертям уже..
На Аль Фараби 45, например пока все ровно, но именно этот дом хорошо построен, стены 70 см..
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§ 74
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4190
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.08.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
если б был выбор у меня, я ы 100 раз подумал, прежде чем купить жилье именно в новостройке.

колхоманы , к сожалению, не понимают этого..
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гость
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Скупка квартир и магазинов еще началась месяцев 5 назад..


в центре как минимум за неделю появилось пять магазинов-
"продам или сдам". так что не смешил бы людей.
а уж про квартиры-- вообще смешно..
люди годами не могут продать даже сбрасывая цены.
неликвидный товар....не тешь себя иллюзиями,
ты со своими хрущевками до конца жизни теперь...

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
если б у меня был выбор, то я б 100 раз подумал, прежде чем купить жилье именно в новостройке.

Покупай в двухэтажках, построенных в 50-е годы.
Для тебя самое то...
Жаль что дом-конюшню завалили, а то б можно было тебе там предложить купить жилье.
Теплое, ламповое ))

§ 112
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5539
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
колхоманы , к сожалению, не понимают этого..

Хех..
Там 70 процентов именно гаратских..
Для справки так сказать..
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Гость
В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 13:28
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§ Доктор СИЗО
В Казахстане растут цены на новостройки
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3706
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 10.08.17 - 13:28
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§ 112
В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5539
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 13:31
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Гость
В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 10.08.17 - 13:31
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