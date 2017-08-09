/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ДТП в Рудном - крышка люка повредила сразу две машины		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
ДТП в Рудном - крышка люка повредила сразу две машины
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29202
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8 августа в Рудном, на вновь отремонтированной дороге по улице Ленина произошло ДТП. Автомобиль наехал колесом на полуоткрытый люк и машину выкинуло на встречную полосу движения, а сам люк улетел в мою машину, оставив отверстие в двери и другой ущерб.
Читать новость

§ 112
Re: ДТП в Рудном - крышка люка повредила сразу две машины
112


(Пользователи)
Сообщений: 5539
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гонял я вчера вокруг этого люка..
Помню еще на Тино ночью гнал по качарской, наехал двумя колесами и проскочил, потом разворачиваюсь, с телкой как раз под шафе, еду чтобы посмотреть куда проваливался и опять на яму эту канализации и проехал..
А так еще на Б4м залетел в яму, задом выехал.
Там ничего страшного, даже ремонты не требуются никакие..
Профайл

Денис
Re: ДТП в Рудном - крышка люка повредила сразу две машины




Отправлено: 09.08.17 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зам. акима Татьяна Вадимовна по соц.вопросам сказала про открытые люки.что это мелочь для города. зам.акима по ЖКХ тоже самое вторит. что на это сказать.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 09.08.2017 - 15:52]

Guest
Re: ДТП в Рудном - крышка люка повредила сразу две машины




Отправлено: 09.08.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"И я там был, мед пиво пил, по усам текло да в рот не попало" - краткий пересказ любого комментария от 112.

§ 74
Re: ДТП в Рудном - крышка люка повредила сразу две машины
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4190
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 09.08.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
с телкой как раз под шафе

тьфу.. а ведь писал, что стал религиозным и по молодости только пил за релем...
Профайл

Все просто
Re: ДТП в Рудном - крышка люка повредила сразу две машины




Отправлено: 09.08.17 - 16:06
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: ДТП в Рудном - крышка люка повредила сразу две машины
112


(Пользователи)
Сообщений: 5539
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.08.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
молодости только пил за релем...

Разумеется по молодости..
Ямы то одни и те же, колодцы в Рудном..
Что 10 лет назад, что сейчас..
Сейчас то я и трезвый мало за руль сажусь, а тогда жЫл в машине..
Профайл

§ Volonter
Re: ДТП в Рудном - крышка люка повредила сразу две машины
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1196
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 09.08.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что за коммуникация?
Профайл

в теме
Re: ДТП в Рудном - крышка люка повредила сразу две машины




Отправлено: 10.08.17 - 07:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ну если гонял, то почему не сообщил куда следует ?
Ты же сам всех этому поучаешь.
Или только языком можешь ?

§ 112
Re: ДТП в Рудном - крышка люка повредила сразу две машины
112


(Пользователи)
Сообщений: 5539
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в теме:
Ну если гонял, то почему не сообщил куда следует ?

Зачем?
Пусть водятелы учатся на своих ошибках..
А если там ребенок будет сидеть?
Профайл

гость
Re: ДТП в Рудном - крышка люка повредила сразу две машины




Отправлено: 10.08.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Зачем?

Да и вправду зачем. Пусть гробят машины, людские жизни.
И вот же сам еще не думая добавил.
Цитата:
А если там ребенок будет сидеть?

Вот так все благадоря таки и в государстве происхоодит.
А зачем и так сойдёт...

§ 112
ДТП в Рудном - крышка люка повредила сразу две машины
112


(Пользователи)
Сообщений: 5539
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 10.08.17 - 13:37
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 150
Пользователей: 1
Всего: 151

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх